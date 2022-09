Von Moritz Baumstieger

Im beruflichen Kontext lässt Mathias Döpfner keine großen Vorlieben für Sportswear erkennen, der amtierende Springer- und seit dieser Woche ehemalige Chef des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger tritt meist in eng geschnittenen Anzügen und ebenso schmalen Lederschuhen auf, kombiniert höchstens mal Sakko mit T-Shirt, wenn es wieder mal todlustig auf einer Einladung heißt: "Dresscode Berlin". Auch im Privaten scheint der 59-Jährige kein großer Fan zumindest der Marke Adidas zu sein, wie nun ein Bericht der britischen Financial Times (FT) enthüllte. Döpfner soll "wütend" gewesen sein, als er im Lockdown-Monat März 2020 erfuhr, dass der Sportartikelhersteller plane, Mietzahlungen für die nun geschlossenen Läden vorerst einzustellen - und so habe er dem damaligen Bild-Chef Julian Reichelt gleich im Gespräch angetragen, "einen öffentlichen Aufschrei zu orchestrieren".