Auch eine Möglichkeit, um der Kälte etwas abzugewinnen: Eine Finalteilnehmerin des "Hair Freezing Contest" in Alaska. Der Wettbewerb findet bei Minustemperaturen statt, die Konkurrenten baden in heißen Quellen.

Schlottern in Kältekammern, eingehüllt in minus 150 Grad kalten Stickstoff, gilt plötzlich als Mittel der Wahl, um schlanker, schöner, fitter zu werden. Aber was ist dran an der Behandlung?