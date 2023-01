Von Jonathan Fischer

Vor dem Eingang seines Kellerstudios hat Burak Flyer ausgelegt: Darauf ein selbstgemalter Bär, rote Augen, furchterregendes Zähnefletschen - als Warnschild vor Tollwut wäre das gelungen. Aber lockt man so Kinder zum Boxen? "Wir sind ja hier nicht beim Edeka an der Kasse", sagt Burak. "In diesem Sport musst du auch mal über dich hinauswachsen, das wilde Tier in dir wecken. Unsere Kids feiern den Bären krass."