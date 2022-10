"Das hier ist kein Spiel, das man gewinnen kann, Julian verliert so oder so"

Interview von Moritz Baumstieger

Spätestens seit Wikileaks 2010 Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten in Afghanistan und Irak offenlegte, steht der Gründer der Plattform im Fokus der US-Justiz und -Geheimdienste. Um einer Auslieferung an die USA zu entgehen, flüchtete Julian Assange 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London, wo er Asyl fand - und sieben Jahre blieb. In dieser Zeit lernte er die Juristin Stella Moris (geboren 1983) kennen, die für seine Verteidigung arbeitete. Unbemerkt von der Öffentlichkeit wurden die beiden ein Paar. Im April 2019 gestattete Ecuador der britischen Polizei, Assange festzunehmen.