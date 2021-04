Von Jörg Häntzschel und Sonja Zekri

Durchbruch bei den Benin-Bronzen: Vom nächsten Jahr an will Deutschland erste Stücke des Raubkunst-Konvoluts an Nigeria zurückgeben, bis zum Sommer 2021 soll ein "Fahrplan für die Frage der Rückführung von Benin-Bronzen" entwickelt werden. Darauf haben sich am Donnerstagabend die Teilnehmer einer Online-Konferenz unter Leitung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters geeinigt. "Die Beteiligen streben erste Rückgaben im Verlauf des Jahres 2022 an", heißt es im Abschlussdokument. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehörten alle entscheidenden Beteiligten, darunter Museen mit substanziellen Teilen der Benin-Sammlungen, die in der Benin Dialogue Group organisiert sind, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie kulturpolitische Verantwortliche aus Bund und Ländern. Damit ist nach Jahrzehnten des Streits der entscheidende Schritt für eine Rückgabe getan.

Die Debatte um die 1897 von britischen Soldaten geraubten und geplünderten Benin-Bronzen, die der Nachfolgestaat Nigeria bereits seit Langem zurückfordert, steuerte in den vergangenen Wochen mehr und mehr auf eine Rückgabe zu. Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer hatte mit Forderungen nach konkreten Schritten statt reinen Absichtserklärungen am vergangenen Wochenende den Druck auf die Konferenz erhöht und einen Alleingang ihres Landes angekündigt, sollte es keine Einigung geben. In Nigeria vertritt seit Kurzem eine Stiftung die verschiedenen Ansprüche der Regierung, des Bundesstaates Edo und des Königshauses von Benin.

Grütters nennt es eine "historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit"

"Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit" sei "eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein zentrales kulturpolitisches Handlungsfeld", heißt es in der Abschlusserklärung. Der Zeitpunkt der Rückgabe erster Stücke von Deutschland an Nigeria hänge zusammen mit der Fertigstellung erster Gebäude des geplanten Edo Museum of West African Art für die Bronzen in Benin-City. Dort will Deutschland den Bau eines Pavillons finanzieren, der die restituierten Kulturschätze aufnehmen kann, solange das Museum gebaut wird.

Ein bedeutender Teil der etwa 5000 geplünderten Skulpturen und Reliefs aus dem Reich der Edo-Völker gelangte über den Kunsthandel in deutsche Museen. Auch im Berliner Humboldt-Forum sollen Benin-Bronzen zu sehen sein - was zusehends umstritten war. Nun ist der Weg frei, eine Einigung mit den Nigerianern darüber zu erzielen, welche Stücke nach Benin-City gehen werden - und ob oder wie viele der Bronzen als Leihgaben in Deutschland zu sehen sein können. Das Auswärtige Amt wird demnächst weitere Gespräche mit den nigerianischen Verantwortlichen führen.

Monika Grütters nannte die Einigung nach dem Treffen eine "historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit". Sie hob hervor, dass sich alle betroffenen deutschen Instanzen auf eine gemeinsam abgestimmte Haltung verständigt haben. Bis 15. Juni soll eine Aufstellung aller Benin-Bronzen in deutschen Museen online gestellt werden.

Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), sprach in einer ersten Stellungnahme von einem "historischen Treffen" und kündigte "substanzielle Rückführungen" an. Die SPK besitzt mit rund 500 Bronzen eine der größten Sammlungen weltweit.