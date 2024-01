"Keinerlei Unrechtsbewusstsein": Monika Gruber bei ihrer Rede auf der von ihr mit organisierten Demonstration gegen die Klima-Politik der Ampelregierung in Erding im Juni vergangenen Jahres.

Von Jens-Christian Rabe

Im Streit zwischen einer Buchbloggerin und der bayerischen Kabarettistin Monika Gruber hat der Piper Verlag jetzt die angekündigte Konsequenz gezogen. Die neue Auflage von Grubers im November erschienenen Bestseller "Willkommen im falschen Film - Neues vom Menschenverstand in hysterischen Zeiten" wurde geändert - allerdings eher minimal. In dem Buch machte sich Gruber über die Bloggerin Roma Maria Mukherjee lustig samt Spekulationen über deren Namen im Zusammenhang mit hanebüchenen Nazireferenzen. Jetzt ist der Name der Bloggerin, die rassistische und ehrverletztende Behauptungen beklagte, geschwärzt. Inhaltlich bleibt sonst alles im Grunde gleich.