Von Jens-Christian Rabe

Die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber hat sich in der Vergangenheit als derbe Grantlerin einen Namen gemacht, die sich mit ihrem Publikum gerne gegen die "Deppen" verbündet. Wer das genau sein soll, ist so wenig konkret wie unmissverständlich: Die Deppen sind in dieser sehr deutschen Art der volkstümlichen Komik natürlich alle außer Monika Gruber und ihren Fans, vor allem aber "grüne Wärmepumpenfetischisten" und "verblendete Woke-Aktivisten" aller Art. Gruber selbst sieht sich dagegen als Gralshüterin des gesunden Menschenverstands und ist damit zweifellos alles andere als allein: 2020 gelang ihr mit "Und erlöse uns von den Blöden - Vom Menschenverstand in hysterischen Zeiten", das sie gemeinsam mit dem Journalisten und einstigen Chefredakteur der Nürnberger Abendzeitung, Andreas Hock, geschrieben hat, ein Bestseller. Das Buch verkaufte sich mehrere Hunderttausend Mal.