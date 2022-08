Interview von Laura Weißmüller

Katrine Marçal, 1983 in Schweden geboren, bezeichnet sich selbst als Wirtschaftsjournalistin, ist aber auch Bestsellerautorin. Ihr Buch "Who Cooked Adam Smith's Dinner: A Story of Women and Economics" wurde in 20 Sprachen übersetzt. In ihrem Buch "Die Mutter der Erfindung" setzt sie sich damit auseinander, wie der technische Fortschritt behindert wurde, weil Techniken als unmännlich oder feminin eingeordnet wurden.