Interview von Verena Mayer

Dass Florence Kasumba zur A-Liga der Filmstars gehört, merkt man schon daran, dass es einen Sicherheitsmann für den von einer Firma zur Verfügung gestellten Leihschmuck gibt, den sie am Interviewtag in einem Berliner Hotel trägt. Auch sonst ist die 46-jährige Schauspielerin, Musicaldarstellerin und "Tatort"-Kommissarin eine Ausnahmeerscheinung: Als eine von wenigen Deutschen hat sie es in amerikanische Blockbuster geschafft. In der neuen Marvel-Produktion "Black Panther - Wakanda Forever" spielt sie wieder die Kriegerin Ayo, die das Königreich Wakanda beschützen muss.