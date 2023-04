Leider sehen Etagenwohnungen viel zu oft nach Billy-Regal aus: Neubauwohnungen in der Messestadt Riem im Osten von München.

Bau-Messe: Am Montag eröffnet in München die ultimative Leistungsschau der Branche. Unpassend wegen Klimakatastrophe und Bauscham? Keinesfalls.

Von Gerhard Matzig

Die größte Bau- und Architektenmesse der Welt wird am Montag in München eröffnet. Tausende Aussteller aus Dutzenden Ländern präsentieren eine Woche lang das große Einmaleins am Bau. Oder von A bis Z: Aufzüge, Bauwerkzeuge, Dachfenster, Faserzementbaustoffe, Holztreppen, Solaranlagen und Wärmepumpen. Wärmepumpen! Habeck, hilf!