Von Werner Bartens

Senioren in der Muckibude? Das waren früher ein paar klischeehaft bronzegegerbte Männer, die den Umfang ihrer bereits erstaunlich vorgewölbten Bizeps- und Latissimus-Muskeln noch weiter vergrößerten. Wer heute ein Fitness-Studio besucht, findet dort nicht nur 20-jährige Disco-Pumper in der Massephase, sondern auch etliche Grauhaarige jenseits der Lebensmitte. Nach Angaben der Betreiber sind etwa eine Million Menschen über 60 Jahren Mitglied in Fitness-Studios, das sind knapp zehn Prozent aller registrierten Nutzer.