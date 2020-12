Die britische Königin Elizabeth II. hat bei ihrer traditionellen Weihnachtsansprache betrübten und trauernden Menschen Mut zugesprochen. "Sie sind nicht allein", sagte die Monarchin in der am Freitag übertragenen Ansprache.

Für viele sei die Weihnachtszeit von Trübsal und Trauer um geliebte Menschen gefärbt, andere vermissten Freunde und Familie, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht bei ihnen sein könnten, sagte die 94-Jährige. Dabei sei das einzige, was sie sich wirklich an Weihnachten wünschten, eine Umarmung oder ein Händedruck. "Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, dann sind Sie nicht allein und meine Gedanken und Gebete sind Ihnen sicher", sagte die Queen. Sie lobte die Arbeit von freiwilligen Helfern während der Pandemie. "Gute Samariter sind quer durch die Gesellschaft aufgetaucht und haben Fürsorge und Respekt für jedermann gezeigt."

Die Queen und Prinz Philip, 99, verbringen Weihnachten ohne ihre Familienangehörigen auf Schloss Windsor, wie ein Palastsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Das königliche Paar war in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten nicht in das ostenglische Sandringham gereist. Normalerweise kommen dort über die Weihnachtstage die britischen Royals zusammen. Hunderte Schaulustige versammeln sich jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag, um die Queen und ihre Verwandten beim traditionellen Kirchgang zu beobachten. Doch in diesem Jahr ist wegen der Pandemie alles anders, bestätigte der Palastsprecher: Keine Besuche, kein öffentlicher Kirchgang. Die tiefgläubige Queen werde stattdessen einen kleinen privaten Gottesdienst in einer Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor besuchen, hieß es.

Ansteckende Virus-Variante treibt Infektionen in Südafrika nach oben

Eine neue Variante des Coronavirus hat die Infektionszahlen in Südafrika nach oben getrieben. 14 305 neue Fälle sind innerhalb von 24 Stunden bestätigt worden, so viele wie noch nie zuvor in dem Land. Die südafrikanische Variante 501.V2 ist ansteckender als das ursprüngliche Covid-19-Virus und dominiert in dem Land.

Der Sieben-Tage-Durchschnitt ist von 8,65 neuen Fällen pro 100 000 Einwohnern und Tag am 10. Dezember auf 18,25 an Heiligabend gestiegen und hat sich damit innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt.

Malis Oppositionsführer nach Infektion gestorben

Der malische Oppositionsführer Soumaila Cissé ist laut seiner Familie in Paris verstorben. Der 71-Jährige sei nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, sagte sein ältester Sohn Bocar der Nachrichtenagentur AP. Übergangspräsident Sem Ba N'Daw sprach der Familie und den Anhängern Cissés sein Beileid aus und sagte, Millionen Malier und Malierinnen stünden unter Schock.

Das Ableben Cissés führt zu Unsicherheit in der Politik Malis. Bei den vergangenen drei Präsidentschaftswahlen er auf den zweiten Platz gekommen und er hatte nach Ansicht vieler die besten Chancen, die Wahl im übernächsten Jahr zu gewinnen.

Im März hatten Dschihadisten Cissé gefangen genommen, als er im Parlamentswahlkampf in seine Heimatstadt Niafunké im Norden von Mali gereist war. Unter öffentlichem Druck erlangte die Regierung die Freilassung von Cissé und Geiseln aus Frankreich und Italien im Austausch für die Freilassung von etwa 200 Dschihadisten aus staatlichen Gefängnissen.

Britische Virus-Mutation auch in Japan und Irland entdeckt

Auch in Japan ist die in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutation erstmals festgestellt worden. Die deutlich infektiösere Virus-Form sei bei fünf Passagieren entdeckt worden, die mit dem Flugzeug aus Großbritannien eingereist seien, teilt Gesundheitsminister Norihisa Tamura mit. Am Donnerstag war das mutierte Virus erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Dabei handelte es sich um eine Frau, die aus Großbritannien für einen Besuch bei Angehörigen eingereist war.

Auch in Irland wird die hochinfektiöse Variante des Coronavirus nachgewiesen. Es würden in den kommenden Tagen und Wochen weitere Tests vorgenommen, um Klarheit über die Verbreitung der Mutation zu bekommen, kündigte der Leiter des Gesundheitswesens, Tony Holohan, an.

Isolationspflicht in Russland wegen britischer Virus-Mutation

Russland verhängt einem Medienbericht zufolge für aus Großbritannien Einreisende wegen der dortigen Virus-Mutation die Pflicht für eine zweiwöchige Selbstisolation. Das meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden. Seit Dienstag sind zudem in Russland Flüge von und nach Großbritannien für eine Woche ausgesetzt.

600 000 Menschen in Großbritannien sind bereits geimpft

In Großbritannien haben bislang über 600.000 Bürger eine Impfung mit dem Biontech/Pfizer-Wirkstoff erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit.

Auch Mexiko und Chile haben - als erste Länder in Lateinamerika - mit der Impfung der Bevölkerung begonnen. Der Impfstart in Mexiko wurde während der morgendlichen Pressekonferenz von Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag live übertragen. Die Oberschwester der Intensivstation des Krankenhauses Rubén Leñero in Mexiko-Stadt war die erste Mexikanerin die die Corona-Impfung bekam, wie die mexikanische Zeitung El Universal berichtete.

Der mexikanische Präsident López Obrador hat eine widersprüchliche Corona-Strategie gefahren. So wurden die Mexikaner zwar aufgefordert, zu Hause zu bleiben - und zuletzt, auf Weihnachtsfeiern zu verzichten. Aber Einschränkungen lehnte der Linkspopulist ähnlich dem brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro ab. In Mexiko sind offiziellen Angaben zufolge bislang mindestens 120 000 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona registriert worden - die vierthöchste Zahl weltweit.

Auch die Schweiz hat den Impfstoff von Biontec und Pfizer inzwischen zugelassen und hat damit begonnen, ihn der Bevölkerung zu verabreichen. Argentinien erlaubt als zweites Land nach Belarus die Impfung mit dem russischen Mittel Sputnik V.

Zahl der Infizierten in Italien übersteigt zwei Millionen

In Italien steigt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden um 18.040 auf 2,009 Millionen. Damit ist das Land, das von der ersten Corona-Welle besonders hart getroffen wurde, das achte Land mit insgesamt mehr als zwei Millionen nachgewiesenen Ansteckungsfällen. Zudem melden die Behörden 505 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar sind damit in Italien 70 900 Menschen mit oder an dem Virus verstorben. Das ist die höchste Zahl in Europa und die fünfthöchste weltweit.