Von Berit Uhlmann

Der Blick auf die Corona-Kurve kann der Sommerlaune einen Dämpfer versetzen. In den vergangenen beiden Jahren waren die Zahlen der Neuerkrankungen um diese Zeit ganz niedrig - kleine Balken, die man fast nicht mehr sehen konnte. An den allermeisten Tagen wurden deutlich weniger als 1000 Infektionen pro Tag gezählt. In den vergangenen Tagen dagegen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) im Schnitt mehr als 50 000 neue Fälle täglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell deutlich über 400. In einigen Landkreisen wurden Inzidenzen über 1000 erreicht.