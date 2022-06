Windkraft in Bayern

Der Wind, der Bürger, der Freistaat - schwierig, heißt es immer. Aber seit Putins Krieg haben Windräder und Solaranlagen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Selbst in Bayern.

Es heißt ja immer, die Leute wollen keine Windräder, schon gar nicht in Bayern. Aber in Mindelheim kann es vielen gerade gar nicht schnell genug gehen. Von Bürgern, die wohl ein ganzes Stück weiter sind, als die Politiker glauben.

Von Jan Schmidbauer, Mindelheim

Wenn Stephan Winter über die 16 000 Einwohner seiner kleinen Stadt redet, dann redet er meist nur über "den Bürger". Eine Spezies, die er in zwanzig Jahren als Kommunalpolitiker ausgiebig erforscht hat. Er weiß zum Beispiel, dass man "den Bürger" auf keinen Fall überfordern darf. Er weiß, dass man dem Bürger sehr genau erklären muss, was man als Politiker vorhat. Und er weiß, was der Bürger normalerweise gar nicht mag: Veränderung.