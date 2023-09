Landtagswahl in Bayern

Am 8. Oktober sind die Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Es ist Wahljahr in Bayern. Schafft die CSU bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit im Parlament oder ist sie auf Schützenhilfe angewiesen? Hier finden Sie die Ergebnisse der Meinungsforscher.

Von Michael Schnippert

Etwa zehn Millionen Menschen in Bayern sind am 8. Oktober berechtigt, einen neuen Landtag zu wählen. CSU-Chef Markus Söder wird sehr wahrscheinlich weiterhin Ministerpräsident bleiben.

Seine Partei bleibt zwar im Umfragetief kommt aber trotzdem auf 36 bis 38 Prozent - und würde damit die meisten Stimme holen. Um den zweiten Platz kämpfen drei Parteien: die Grünen, die AfD und Freie Wähler. Während die Grünen nach ihrem Höhenflug nur noch zwischen 14 und 15 Prozent erreichen, folgt die AfD je nach Institut mit 13 bis 14 Prozent. Die Freien Wähler kommen nach der Flugblatt-Affäre von Parteichef Hubert Aiwanger auf zwischen 14 und 17,5 Prozent. Die SPD erreicht aktuell 8,5 bis neun Prozent. Fraglich ist, ob es die FDP in den Landtag schafft. Sie hat derzeit zwischen drei und vier Prozent. Die Linke kommt nicht auf mehr als zwei Prozent und wird nicht in den Landtag einziehen.

Hier sehen Sie alle aktuelle Umfragen zur Landtagswahl in Bayern im Überblick:

Wie entstehen Umfragen zur Landtagswahl?

Wahlumfragen sind keine Prognosen für das Wahlergebnis. Sie bilden lediglich die politische Stimmung ab. Dabei ist stets ein statistischer Fehler von 1,5 bis 3 Prozentpunkten (Fehlertoleranz) zu beachten, wobei sich die Höhe des statistischen Fehlers an der Höhe der Prozentpunkte einer Partei orientiert. Je mehr Prozent eine Partei erhält, desto größer ist auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Eine weitere Unsicherheit ist, dass ein Teil der Wahlberechtigten zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht entschieden haben, wen sie wählen oder ob sie überhaupt wählen.

Meist nutzen Medien die Umfrageinstitute, um sich ein Bild der Lage einzuholen. Die Historie zeigt, dass die Bild-Zeitung das Institut INSA beauftragt, der Bayerische Rundfunk (BR) geht zu Infratest und Sat.1 Bayern lässt GMS die Umfragen durchführen. In seltenen Fällen will eine Partei wissen, wie die Lage ist. Die CSU beauftragte Forsa im Oktober 2022, Daten zu erheben. Das Institut Wahlkreisprognose handelt in der Regel im eigenen Auftrag.

Ergebnisse der Landtagswahl 2018