Die bayerische Regierungspartei will sich ein Jahr vor der Landtagswahl als Gegenentwurf zur Ampel in Berlin positionieren - und spart nicht an Kritik. Verfolgen Sie den Auftritt von Markus Söder im Livestream.

Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl kommt die CSU an diesem Freitag zu einem Parteitag zusammen. Nach der Eröffnung in Augsburg durch Generalsekretär Martin Huber wurde die Grundsatzrede von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder mit Spannung erwartet. Es ist davon auszugehen, dass Söder - entsprechend dem Leitantrag für den Parteitag - wieder nicht mit Kritik an der Bundesregierung sparen wird.

Zum Abschluss des zweitägigen Parteitags am Samstag wird dann auch CDU-Chef Friedrich Merz in der Augsburger Messe zu Gast sein. Nach 1953 und 2006 gastiert die CSU zum dritten Mal in ihrer Geschichte in der Fuggerstadt.

Im Leitantrag des Parteivorstandes fordert die CSU zur Bewältigung der Folgen des Kriegs in der Ukraine von der Ampel-Koalition vereinfachte Verfahren für den Ausbau erneuerbarer Energien und eine weitere Nutzung der Atomkraft. Das elfseitige Papier mit dem Titel "Mit klarem Kurs durch die Krise. Wir schützen Bayern. Für eine starke Zukunft" wurde am Donnerstag an den Parteivorstand versandt und liegt der dpa vor. Im Kern fasst das Papier alle Kritikpunkte zusammen, die die Vertreter der Partei seit Monaten betonen.

CSU-Generalsekretär Martin Huber, der zum ersten Mal einen Parteitag organisiert, hatte die bürgerliche Regierung aus CSU und Freien Wählern in Bayern im SZ-Interview als "Gegenentwurf" zur Ampel in Berlin bezeichnet. "Wir sind die konstruktive Kraft in Bayern und Deutschland, die das Land mit klarem Kurs durch die Krise steuert. Die Ampel mit ihrem Dauerzoff ist das nicht", so Huber. Die Versammlung in Augsburg ist der erste große Parteitag der CSU ohne Corona-Einschränkungen.