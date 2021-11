Von Deniz Aykanat, Regensburg

Im Schlosshof von St. Emmeram ist am Dienstagnachmittag einiges los, es riecht abwechselnd nach gebrannten Mandeln und Bratwürsten, Holzscheite werden an den vielen Feuerstellen gestapelt, ein Standler rührt in einer großen Schüssel Pfannkuchenteig an. Die Sonne scheint dermaßen, als wäre alles super in Regensburg. Was ja nicht der Fall ist. Denn der "Romantische Weihnachtsmarkt" auf Schloss Thurn und Taxis muss von Mittwoch an schließen, so wie jeder andere Weihnachtsmarkt in Bayern auch. Peter Kittel, der den Markt seit Jahren veranstaltet, hatte sich am Montag noch kämpferisch gegeben und angekündigt, dass er erst zumacht, wenn ihm das die Stadt Regensburg explizit untersagt. Aber so wird es wohl kommen, das weiß auch Kittel.

Während die meisten Märkte in Bayern wegen der angekündigten Verordnung gar nicht erst eröffneten, machte Kittel am vergangenen Freitag auf - und löste überregional Furore aus. Weihnachtsmarkt-Fans sahen einen letzten Hoffnungsschimmer und stürmten den fürstlichen Ticketshop. Am Dienstagvormittag verkündete das Veranstaltungsteam auf der Homepage, die inzwischen einem Liveticker während der Fußball-WM gleicht, dass wegen der "übergroßen Nachfrage" vorübergehend keine Tickets mehr verkauft werden. Das "vorübergehend" kann man nun streichen.

Letztes Jahr fiel der Markt, der zu seinen besten Zeiten fast 300 000 Besucher aus ganz Deutschland anzog, komplett aus. Da gab es keinen Widerstand von Kittel und sogar Verständnis. "Da war Lockdown für alle und es gab auch noch keinen Impfstoff." Dieses Jahr setzten die 120 Standler große Hoffnungen in die Adventszeit. Wie zum Beispiel Johann Prückl aus Penk bei Landshut. Mit seiner Penker Obstbrennerei ist er seit 20 Jahren Marktbesteller. "Das tut so weh." Da sind die Einnahmen, die wegbrechen, aber auch die Psyche. "Ich kann gar nichts mehr sagen, ich bin eigentlich nur noch deprimiert." Heuer wäre eigentlich sein Zehnjähriges auf Schloss Thurn und Taxis gewesen. Aber ob dieses Jahr zählt?

Der "Romantische", wie er in der Stadt auch genannt wird, war schon immer bekannt, Schlossherrin Gloria sorgte zum Beispiel mit gelegentlichen Ständchen vom Balkon dafür. Aber nun fühlte sich sogar die Bild-Zeitung dazu bemüßigt, aus dem Gallischen Dorf inmitten des mit Verboten belegten Glühwein-Bayern zu berichten. Ministerpräsident Markus Söder wäre in dieser Erzählung dann wohl Julius Cäsar und Peter Kittel Asterix. Und es hätte wohl auch einen Zaubertrank gebraucht, damit der Markt weiter offen bleibt. "Ich bin doch kein Widerstandskämpfer. Ich hab' nur ein bisserl Rückgrat", sagt Peter Kittel und beißt am Nachmittag kurz nach der Eröffnung in eine Bratwurstsemmel. Das erste, was er heute isst, sagt er. Abfinden will er sich mit der Situation aber nicht. Er will das Verbot juristisch prüfen lassen.

Bei Johann Prückl haben sich derweil ein paar andere Standler versammelt. Noch ein Obstler für alle, bevor es losgeht. "Ich bin wahrscheinlich ein sehr beliebter Stand hier auf dem Markt", sagt er. Im Moment wohl noch mehr als sonst.