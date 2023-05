Am 15. Mai 2022 stürmten Fans den Rasen des Nürnberger Max-Morlock-Stadions, Schalke war gerade Zweitligameister geworden. Im Gedränge kam es auch zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau.

Eine junge Frau wird bei der Aufstiegsfeier von Schalke 04 Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs. Die Polizei fahndet öffentlich mit einem Foto nach dem vermeintlichen Täter. Der steht in Nürnberg vor Gericht, doch dabei wird jetzt klar: Sie dürfte nach dem Falschen gesucht haben.

Von Olaf Przybilla, Nürnberg

Platzsturm nennen Fußballfans den Moment nach dem Schlusspfiff, wenn sie das Spielfeld kapern. Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion war das zuletzt im Mai 2022 so, als nicht die Clubberer feierten, sondern die befreundeten Schalker, auch ein Traditionsklub. Dass Fans Anlässe zelebrieren, ist üblich. Nicht üblich ist, dass der Grund dafür später in einer Anklageschrift nachzulesen ist: "Nach Spielende begab sich die Geschädigte gegen 18.14 Uhr auf das Spielfeld, um dort den Aufstieg des Vereins Schalke 04 in die erste Fußballbundesliga zu feiern."