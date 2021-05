Er wollte auf keinen Fall Koch werden. Heute gilt Ludwig Maurer als "Deutschlands Fleischpapst" und kocht im Bayerwald. Ein Gespräch über Heimat, Fleiß, Liebe und was man lernt, wenn man mit 20 Jahren an Krebs erkrankt.

Interview von Katja Auer und Hans Kratzer

Ein Hof in den Hügeln des Bayerischen Waldes, Schergengrub bei Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen. Auf der Weide hinter dem Haus grasen Wagyu-Rinder. Hier lebt und kocht Ludwig Maurer, genannt Lucki. Sein Restaurant "Stoi" steht auch deswegen genau dort, weil er in seinem Leben schon so viel unterwegs war. Und halt doch am liebsten daheim ist.