Vor der Großen Jugendkammer am Landgericht Coburg hat ein 18-Jähriger gestanden, am Abend des 10. März 2023 in der Innenstadt von Lichtenfels eine 50 Jahre alte Blumenhändlerin mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Nach Angaben des Justizpressesprechers Timm Hain ließ der Angeklagte - er war zum infrage kommenden Zeitpunkt 17 Jahre alt und Schüler des örtlichen Meranier-Gymnasiums - eine Einlassung seines Verteidigers Christian Barthelmes verlesen. Dieser zufolge sei der Tatablauf mit tödlichem Ende so nicht beabsichtigt gewesen.