Ab heute steht der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung. Testen Sie jetzt, welche Partei Ihren Positionen am nächsten steht.

Von Vanessa Fonth

Seit 2002 bietet die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Mat an. Das Online-Tool zeigt 38 Thesen an, die der Nutzer oder die Nutzerin mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantworten kann. Am Ende folgt eine prozentuale Angabe, mit welcher zur Wahl stehenden politischen Partei die eigenen Aussagen am ehesten übereinstimmen, geordnet von hoch nach niedrig. Vor der Landtagswahl 2018 wurde der Wahl-O-Mat rund 2,8 Millionen Mal genutzt.

Der aktuelle Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern

Ab dem 13. September steht der Wahl-O-Mat zur Bayernwahl den Wählern zur Verfügung. Der Veröffentlichungszeitpunkt drei Wochen vor der Wahl ist nicht ganz zufällig gewählt: "Bei einem Start-Termin innerhalb der Sommerferien verpufft erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit", sagt ein Sprecher der Bundeszentrale für politische Bildung. Machen Sie hier den Test und vergleichen Sie Ihre Positionen mit den Antworten der Parteien.

Wie ein Wahl-O-Mat entsteht

Laut Bundeszentrale für politische Bildung wird ein Wahl-O-Mat in mehreren Workshops eines Redaktionsteams aus Jung- und Erstwählern entwickelt. Ihnen steht ein Team aus Politikwissenschaftlern, Statistikern und Pädagogen, sowie Experten aus dem jeweiligen Bundesland zur Seite. Inhaltlich orientiert sich das Team bei der Erstellung der Thesen an den Partei- und Wahlprogrammen der politischen Parteien. Diese bekommen alle Thesen geschickt und formulieren ihre Antworten selbst. Aus den anfänglich 80 bis 100 Thesen und Antworten der Parteien werden im letzten Workshop 38 für den Wahl-O-Mat ausgewählt.