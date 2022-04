Von Helmut Zeller

Der Stimmenfänger steht am Nordhang eines Gipfels der Vogesen, auf 700 Metern Höhe hält er ein Mikrophon in den Wind. Weit geht der Blick von hier aus über Wälder und Täler zu den Bergrücken der Landschaft im französischen Elsass. Thomas Muggenthaler fängt die Geräusche an dem Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof ein. Auch sie, sagt der Journalist, erzählen die Geschichte des Polen Mieczysław Charecki, der das Brausen des eisigen Windes damals, 1944, gehört haben muss. Als die Alliierten vorrücken, wird Charecki in das Außenlager Neckargartach bei Heilbronn verschleppt und später auf einen wochenlangen Todesmarsch nach Dachau getrieben. Am 27. April 1945 trifft er ein. Charecki ist der letzte Dachau-Häftling, der mit einer Nummer registriert wird: 161 896. Zwei Tage später befreien amerikanische Truppen die noch ungefähr 30 000 Häftlinge des Lagers.