Herrmann: Notbremse ist die Untergrenze

Dienstag, 20. April, 12.21 Uhr: Die Corona-Infektionszahlen in Bayern steigen und geben aus Sicht von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) keinen Anlass für Lockerungen. Alleine vergangene Woche hätten sich im Freistaat 26 400 Menschen neu mit Corona infiziert, sagte Herrmann nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München. Dies sei ein Plus von 40 Prozent gegenüber den rund 18 800 Neuinfektionen in der Vorwoche. Das Niveau der Neuinfektionen sei "zu hoch", betonte Herrmann, gerade weil das Infektionsgeschehen nicht mehr nur in Hotspots stattfinde. Die am stärksten betroffene Altersgruppe seien die 15- bis 19-Jährigen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von ungefähr 239 - in der Gesamtbevölkerung liege sie bei 185,3.

Herrmann und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zweifelten deshalb auch daran, ob die geplante bundesweite Notbremse ausreiche, wenn Schülerinnen und Schüler künftig von einer Inzidenz von 165 an ins Homeschooling wechseln müssen. In Bayern gibt es derzeit aber für die meisten Klassen bereits ab einer Inzidenz von 100 Distanzunterricht, davon ausgenommen sind nur die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie die elfte Jahrgangsstufe. Für die Notbremse war zunächst ein Grenzwert von 200 vorgesehen, dieser ist nun bereits verschärft worden. Auch sonst könnte es in Bayern künftig schärfere Regeln geben, als in der Notbremse vorgesehen. Die Länder könnten über die Regelungen in dem Bundesgesetz hinausgehen, sagte Herrmann. "Die Notbremse ist sozusagen die Untergrenze." Für den Einzelhandel bedeuten die neuen bundesweiten Regeln hingegen eine Verschärfung: In Bayern war mit negativem Schnelltest bislang Einkaufen mit Termin bis zu einer Inzidenz von 200 möglich, in der Bundesnotbremse soll diese Grenze auf 100 sinken. Danach werde man sich richten, sagte Herrmann.

Holetschek rechnet mit Aufhebung der Impfpriorisierung in einigen Wochen

Dienstag, 20. April, 11.51 Uhr: 20 Prozent der Menschen in Bayern haben mindestens die erste Impfung erhalten. Insgesamt seien 3,6 Millionen Impfungen verabreicht worden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstagmittag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Inzwischen seien relativ viele Impfzentren in der Prioritätsgruppe 3 angekommen. Das sei "eine wichtige Botschaft", so Holetschek.

Er rechne damit, dass Ende Mai oder im Juni die Priorisierung aufgelöst werden könne. Der Impfstoff werde immer mehr, auch wenn es immer wieder zu Problemen bei Lieferungen komme. Die generelle Lage in Bayern sei weiterhin "schwierig". Am Dienstag beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 185,3. Nur noch ein Landkreis liegt unter der 100er Grenze.

Kabinett berät über Corona-Maßnahmen

Dienstag, 20. April, 8.18 Uhr: Um den Kampf gegen die Corona-Krise geht es bei einer Sitzung des bayerischen Kabinetts an diesem Dienstagvormittag. Um 9 Uhr trifft sich die Ministerrunde. Anschließend wollen Staatskanzleichef Florian Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) die Ergebnisse in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Erwartet wird, dass sich der Ministerrat unter anderem mit den möglicherweise nötigen Anpassungen beschäftigen wird, die durch eine bundeseinheitlich geregelte Corona-Notbremse auch in Bayern notwendig werden könnten. Einige andere Bundesländer hatten im Vorgriff auf eine mögliche Entscheidung in Berlin bereits Anpassungen vorgenommen.

Nur Tirschenreuth ist kein Hotspot

Dienstag, 20. April, 6.52 Uhr: Der oberpfälzische Grenz-Landkreis hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 59,7 - mit Abstand die geringste in ganz Bayern. 95 Städte und Landkreise haben in den vergangenen sieben Tagen mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag mitteilte. Die Gesamt-Inzidenz im Freistaat ist leicht gesunken, am Dienstag liegt sie bei 185,3. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 162,4. Spitzenreiter ist der Landkreis Kronach mit einem Wert von 359,6, gefolgt von Mühldorf am Inn mit 340,0.

Unternehmen müssen Corona-Tests anbieten

Montag, 19. April, 16.20 Uhr: Vorige Woche beschloss das Bundeskabinett die Angebotspflicht für Unternehmen, nun tritt die Regelung in Kraft. Von Dienstag an sind private und öffentliche Arbeitgeber dazu verpflichtet, Beschäftigten mindestens einen Corona-Test pro Woche anzubieten - falls ihre Teams nicht ausschließlich im Homeoffice sind. Zwei Tests pro Woche sollen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, die besonders gefährdet sind. Das trifft auf Bereiche mit viel Kundenkontakt oder körpernahe Dienstleistungen zu. Auch Beschäftigte, die vom Arbeitgeber in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, müssen zwei Mal pro Woche ein Testangebot erhalten. Eine Testpflicht für Arbeitnehmer gibt es aber nicht.

Für viele Unternehmen ändert sich mit einer solchen Angebotspflicht aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums nicht viel. Nach Angaben des Ministeriums bieten inzwischen rund 70 Prozent der Unternehmen ihren Beschäftigten wöchentliche Testmöglichkeiten an, weitere Angebote kämen hinzu. Kritik an dem Beschluss kommt vor allem aus der Wirtschaft. Die Verpflichtung sei eine weitere Misstrauenserklärung gegenüber den Unternehmen und ihren Beschäftigten in diesem Land, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.

Verfassungsschutz beobachtet einzelne Corona-Leugner

Montag, 19. April, 14.25 Uhr: Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2020 in München ging es auch um die Pandemie. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erläuterte, dass "einzelne Personen" im Zusammenhang mit Demos gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen beobachtet würden. "Wer eine kontroverse Meinung vertritt, wird nicht beobachtet", stellte er klar. Wer allerdings zu "entsprechenden Handlungen" gegen staatliche Einrichtungen oder gegen Personen aufrufe, den habe das LfV im Blick. Laut Herrmann ist es besorgniserregend, dass etliche dieser Personen "nicht aus klassischen Extremismusstrukturen" kommen, sondern eher "freie Radikale" seien: "Diese Leute wähnen sich in einem Widerstand gegen eine angebliche Corona Diktatur."

Positiv bewertete Herrmann die Entwaffnung der Reichsbürger-Szene in Bayern. Dank der engagierten Arbeit der Behörden sei diese "bereits sehr weit fortgeschritten". Zugleich hätten auch die Reichsbürger und Selbstverwalter Zulauf durch die Corona-Krise: Durch die Maßnahmen der Pandemie-Bekämpfung sehe sich die Gruppierung in ihrer staatsablehnenden und -feindlichen Haltung bestätigt.

Falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes - Polizei warnt

Montag, 19. April, 11.40 Uhr: Die Polizei in Landshut warnt vor Kriminellen, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben und angeblich Corona-Tests durchführen wollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte am Samstag ein älterer Mann mit Mund-Nasen-Bedeckung bei einer 91-jährigen Landshuterin, zeigte auf ein Teststäbchen und sagte ihr, dass sie einen Corona-Test machen müsse. Die Seniorin hatte sich aber für keinen Test angemeldet. Nach dem Test sei der Unbekannte wieder gegangen, ohne Geld zu fordern. Im Nachhinein wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Das Testzentrum in Landshut habe erklärt, seine Mitarbeiter führten keine Testungen bei Menschen zu Hause durch. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte das Haus der 91-Jährigen ausspähen wollte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Ähnliches erlebt haben.

Bayerns Gesundheitsminister für Ausgangsbeschränkungen

Montag, 19. April, 10.07 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen auf den Intensivstationen für Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Es sei "verhältnismäßig, mal ein paar Wochen vielleicht nicht auf die Straße gehen zu können am Abend und da mitzuwirken", sagte Holetschek am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Auslastung in den Kliniken werde in zwei bis drei Wochen einen Höchststand erreichen. "Jetzt ist die Zeit zu handeln."

Bayern-SPD fordert Sonder-Impfdosen für sozial Benachteiligte

Montag, 19. April, 09.20 Uhr: Zum besseren Schutz vor Corona-Infektionen sollten sozial Benachteiligte nach Ansicht der bayerischen SPD zusätzliche Impfdosen erhalten. "Wenn wir nicht wollen, dass Corona zu einer Seuche der ärmeren Bevölkerung wird, brauchen wir eine Soziale Impf-Offensive im Bund und in Bayern", sagte Generalsekretär Uli Grötsch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Er bezieht sich dabei auf Zahlen des Robert Koch-Instituts. Demnach lag die Sterblichkeit nach Corona-Infektionen in sozial stark benachteiligten Regionen im Dezember und Januar rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung. Es zeige sich immer mehr, dass Corona zur Frage von Herkunft und Status werde und dass ein geringer Bildungsstand, Niedriglohnjobs mit wenig Schutz durch den Arbeitgeber, beengte Wohnverhältnisse und sprachliche Hürden zusammengenommen das Risiko stark erhöhten, an Corona zu erkranken oder gar zu sterben. "Das darf uns nicht kaltlassen, wir müssen jetzt gegensteuern", sagte Grötsch.

Es brauche daher zum besseren Schutz passgenaue Konzepte, aber für den schnellen Effekt auch eine schnellere Impfung der Menschen mit besonders großem Risiko. "Wir brauchen ein Extrakontingent an Impfstoff für sozial Schwächere, ähnlich wie man es für die Hotspots in der Grenzregion zu Tschechien ermöglicht hat", sagte Grötsch. Mobile Impfteams müssten Impfungen gerade dort an jeder Ecke anbieten, wo viele Menschen auf engem Raum, mit riskanten Jobs und anderen Risikofaktoren zusammenlebten.

Nur noch zwei Landkreise unter 100er-Inzidenz

Montag, 19. April, 6.46 Uhr: Nur noch zwei Landkreise in Bayern haben in den vergangenen sieben Tagen weniger als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert. Der Landkreis Tirschenreuth weist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag eine Inzidenz von 68 auf, der Landkreis Forchheim von 94,7. 57 Städte und Landkreise liegen zu Beginn der Woche zwischen 100 und 200, 37 über dem Wert von 200. Während in der Stadt und dem Landkreis Hof die Werte im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich gesunken sind, führt nun der Landkreis Dingolfing-Landau mit 349,6 die Liste an. Danach folgt der Landkreis Kronach mit 349,1. Zudem meldete das RKI 2151 neue Fälle in Bayern, 13 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

Für den gesamten Freistaat meldete das RKI eine Inzidenz von 187,3. Das geht aus Zahlen von Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.09 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Am Montag sind die gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 165,3.

Polizei kontrolliert Gruppe ohne Masken und wird angegriffen

Montag, 19. April, 6.23 Uhr: Bei der Kontrolle einer Gruppe ohne Mund-Nasen-Schutz in Aschaffenburg sind Polizisten angegriffen worden. Die Beamten wollten rund 30 Menschen am Sonntag kontrollieren, da diese ersten Erkenntnissen zufolge nicht aus demselben Hausstand stammten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Männer und eine Frau griffen daraufhin die Beamten an, die die Menschen zu Boden brachten und vorläufig festnahmen. Zudem riefen die Polizisten nach Verstärkung, um die aufgeheizte Stimmung der Gruppe zu beruhigen, die auf 50 angewachsen war. Zuvor sollen Passanten angepöbelt worden sein, die eine Maske getragen hatten. Gegen die Festgenommenen im Alter von 18, 32 und 52 Jahren wird nun ermittelt.

Polizei rückt nach Hochzeit mit 100 Gästen an

Sonntag, 18. April, 16.34 Uhr: Im Landkreis Weilheim-Schongau soll ein Brautpaar mit rund 100 Menschen eine Hochzeit gefeiert und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Nach einem Hinweis rückte die Polizei an. Zu diesem Zeitpunkt seien aber die meisten Gäste bereits nicht mehr anwesend gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Namen der Teilnehmer seien aber bekannt. Es wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstellt. Nach der kirchlichen Trauung des Hochzeitspaares in Bernried am Starnberger See hatte sich die Hochzeitsgesellschaft den Angaben zufolge im Innenhof eines Klostergeländes an Tischen getroffen und es war ein Buffet aufgebaut. Eine Ausnahmegenehmigung für die Feier am Samstag lag demnach nicht vor.

Auch an anderer Stelle kam es im Landkreis Weilheim-Schongau am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz. In Penzberg hatten sich am Stadtplatz rund 100 Menschen versammelt. Die meisten davon sollen weder Abstände eingehalten noch eine Mund-Nase-Bedeckung getragen haben. Die Polizei forderte die Gruppe mit Lautsprecherdurchsagen mehrfach auf, den Platz zu verlassen, da keine Genehmigung für eine Versammlung vorgelegen habe. Etwa 20 Menschen seien der Aufforderung nicht nachgekommen. Aus dieser Gruppe heraus flog schließlich eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte. Getroffen wurde niemand. Der stark betrunkene 37 Jahre alte Flaschenwerfer wurde vorläufig festgenommen.