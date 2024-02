Von Matthias Köpf, Warngau

Dass sie anderer Meinung sind, haben die Menschen im Saal dem Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) schon mehr als deutlich gemacht. Löwis will zwei Turnhallen in Miesbach und eine in Tegernsee wieder für den Sport freibekommen und Hunderten Flüchtlingen, die seit bald zwei Jahren in diesen Hallen leben müssen, eine wenigstens etwas bessere Unterkunft verschaffen. Diese Unterkunft soll in einem Containerdorf für 500 Menschen bestehen, auf einem kreiseigenen Grundstück weitab jeder größeren Siedlung und direkt neben der Müllverwertungsanlage des Landkreises in der Gemeinde Warngau - mangels jeglicher Alternative, wie Löwis ein ums andere Mal beteuert.