Die Landtagsfraktion und der Landesverband der AfD in Bayern haben einem Reporter des Bayerischen Rundfunks (BR) ein Hausverbot für alle ihre Veranstaltungen erteilt. Wie der BR am Freitagmorgen mitteilte, wirft die AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, dem Journalisten vor, sie beleidigt zu haben. Dieser weise die Vorwürfe zurück, "der BR hat keinen Anlass, daran zu zweifeln", heißt es in einer Presseerklärung des Senders. Der BR erwarte, "dass das Kommunikations- und Hausverbot unverzüglich rückgängig gemacht wird".