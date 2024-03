Bahn in Bayern:Wieder Ärger um das Ein-Euro-Ticket für Räder

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Bayern fordert von der Staatsregierung ein Konzept gegen den Wirrwarr bei der vergünstigten Radmitnahme im Zug - und weist auf weitere Einschränkungen hin, die auf Ausflügler und Pendler von Mitte März an zukommen. Im Dezember war das von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im frühen Wahlkampf versprochene Ein-Euro-Ticket für Fahrräder im Schienennahverkehr in einer Testphase gestartet; jedoch mit vielen Ausnahmen, was Strecken, Tage und Uhrzeiten angeht. Sie betreffen gerade viele bei Ausflüglern und Touristen beliebte Strecken, für Pendler außerdem manche städtische Verkehrsverbünde. Das Verkehrsministerium hatte eine mögliche "Weiterentwicklung" des Tickets mittelfristig in Aussicht gestellt.