Die wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung angeklagte Unternehmerin Andrea Tandler hat sich am Mittwochvormittag erstmals persönlich zur Maskenaffäre geäußert. Zu Beginn des Strafprozesses vor dem Münchner Landgericht I wies Tandler, Tochter des einstigen CSU-Finanzministers und -Generalsekretärs Gerold Tandler, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück, 23,5 Millionen Euro aus der Vermittlung von Corona-Schutzausrüstung absichtlich falsch versteuert und dem Fiskus dadurch einen Schaden von 15,2 Millionen Euro zugefügt zu haben. "Es ging mir niemals darum, zu betrügen", sagte Tandler in einer ausführlichen und in Teilen emotionalen Stellungnahme vor Gericht. Sie sagte, dass der Beginn der Corona-Pandemie eine "hektische Zeit" gewesen sei und "Fehler passiert sein können".

Die Staatsanwaltschaft wirft der Münchner PR-Unternehmerin vor, sich durch Steuerbetrug bewusst bereichert zu haben. Tandler hatte von Februar 2020 an Verträge zwischen dem Schweizer Unternehmen Emix Trading GmbH und Gesundheitsministerien in Bund und Ländern eingefädelt und Provisionen von insgesamt 48,4 Millionen Euro erhalten. Dabei nutzte sie auch ihre Kontakte zu CSU-Politikerinnen wie der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier. Die Tochter von CSU-Übervater Franz Josef Strauß ist eine Jugendfreundin Tandlers und öffnete ihr Türen zu den zuständigen Ministerien - Geld soll sie dafür nicht erhalten haben.

Der Mitangeklagte Darius N. soll laut Anklage als Tandlers Lebensgefährte bei der Steuerhinterziehung geholfen haben. Beide sitzen seit dem 24. Januar 2023 in Untersuchungshaft.

Zu Beginn ihrer Äußerung ging die Angeklagte auf das Bild ein, das aus ihrer Sicht in der Öffentlichkeit von ihr gezeichnet werde: "Da sitzt sie, die Tochter eines CSU-Amigos." Tandler betonte, dass sie weder Mitglied der CSU sei noch politisch aktiv. "Ich wurde in die Familie des ehemaligen CSU-Generalsekretärs hineingeboren", sagte Tandler. "Aber dafür kann ich nichts." Der Eindruck, dass da eine Politikertochter, die noch nie gearbeitet habe, den Staat in einer Krisensituation abzocke, sei falsch. Die 40-Jährige sei ihr Leben lang gewohnt gewesen, zu arbeiten, zum Beispiel als Bedienung auf dem Oktoberfest. Mit einer Werbeagentur habe sie sich nach dem Studium selbständig gemacht und sich dabei nie auf die Hilfe ihres Politikervaters gestützt. Ihr sei nicht klar gewesen, "dass der Name Tandler wertvoll sein könnte".

Mit dem Geld aus den Maskengeschäften habe sie sich gemeinsam mit Darius N. eine "neue geschäftliche Existenz" aufbauen wollen. Tandler sagte, dass sie an chronischer Migräne leidet und schon vor der Corona-Pandemie "aus dem Hamsterrad der Dienstleistungsbranche aussteigen" wollte. Kurz vor ihrer Einlassung vor Gericht reichte ihr die Verteidigerin ein Wasserglas mit Medikamenten.

Sie pflege eine "Freundschaft mit Herrn N.", zudem seien sie "Geschäftspartner fürs Leben"

Tandler widersprach auch der Annahme der Staatsanwaltschaft, dass sie und der Mitangeklagte Darius N. Lebensgefährten seien - auch wenn sie ihn in Chats als Lebenspartner bezeichnet hat, "weil er eine wichtige Person in meinem Leben war". Sie pflege eine "Freundschaft mit Herrn N.", zudem seien sie "Geschäftspartner fürs Leben". Das ist deshalb relevant, weil die Staatsanwaltschaft Tandler unter anderem vorwirft, N. die Hälfte der Corona-Einnahmen übertragen und dabei die Schenkungsteuer hinterzogen zu haben. N. arbeitete vor der U-Haft als Gastronom und betrieb ein Café in München.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass Tandler die Maskendeals als Einzelunternehmerin eingefädelt habe und dadurch höhere Steuern hätte zahlen müssen. Tandler erklärte hingegen, sie habe alle Geschäfte stets gemeinsam mit Darius N. organisiert. "Meiner Meinung nach hatte er sich die Hälfte verdient", sagte Tandler. Sie betonte, dass die Abwicklung der Geschäfte viel Zeit und Aufwand in Anspruch genommen habe.

Tandlers Aussage war die erste öffentliche Stellungnahme zu dem Fall, der Anfang 2021 öffentlich geworden war. Damals war nur nach und nach ans Licht gekommen, welches Ausmaß Tandlers Maskengeschäfte hatten. So fädelte Tandler von Februar 2020 an Geschäfte zwischen ihrem Schweizer Auftraggeber Emix und den Gesundheitsministerien in Bund, Bayern und Nordrhein-Westfalen ein. Emix rief damals satte Preise von bis zu 8,90 Euro pro FFP2-Maske auf - was selbst während der akuten Maskennot zu Beginn der Pandemie ziemlich teuer war. Insgesamt 700 Millionen Euro hat Emix so verdient, an Tandler flossen Provisionen von fast 50 Millionen Euro.

Nicht die Corona-Deals per se sind das Problem

Es sind aber nicht die Corona-Deals per se, die Tandler und N. Anfang des Jahres in Untersuchungshaft und nun auf die Anklagebank gebracht haben. Auch andere, prominentere Figuren haben sich an Maskengeschäften bereichert, etwa der frühere CSU-Justizminister Alfred Sauter oder der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein - strafrechtliche Konsequenzen gab es für sie nicht. Juristisch relevant ist allein Tandlers Umgang mit all den Millionen: Die Staatsanwaltschaft München I wirft der Unternehmerin in ihrer Anklage vor, ihre Millionenprovisionen absichtlich falsch versteuert zu haben.

Unter anderem soll die 40-Jährige die Provisionen statt als Einzelunternehmerin über eine erst am 6. April 2020 zusammen mit Darius N. gegründete GmbH versteuert haben, um eine höhere Einkommensteuer zu umgehen. Hinzu kommt der Verdacht von Schenkungsteuerbetrug und Gewerbesteuerhinterziehung: Tandler soll ihre Einnahmen über einen Scheinfirmensitz im Münchner Vorort Grünwald abgerechnet haben, obwohl sie ihre Geschäfte laut den Ermittlern von München aus abgewickelt habe. In Grünwald ist der Gewerbesteuersatz nur halb so hoch.

Alles in allem sollen dem Fiskus dadurch Steuern in Höhe von 15,2 Millionen Euro entgangen sein.

Außerdem soll Tandler im Frühjahr 2020 für ihre Werbeagentur 9000 Euro Corona-Hilfen vom Staat beantragt und erhalten haben, wegen Liquiditätsengpässen. Zwar zahlte die Unternehmerin das Geld nach einem Jahr zurück, die Staatsanwaltschaft sieht in ihrem Verhalten dennoch Subventionsbetrug.

Der Fall Tandler war auch vor einem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages behandelt worden, gemeinsam mit weiteren Maskendeals. Bei ihrem Auftritt vor Abgeordneten, den sie zuvor zweimal abgesagt hatte, verweigerte sie im Juli 2022 die Aussage. Für viele Beobachter blieb die Frau ein Rätsel.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch sagte Tandler, sie wolle nun für Transparenz sorgen und keine Frage unbeantwortet lassen. Es gebe "absolut nichts, was ich zu verbergen habe".