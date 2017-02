10. Februar 2017, 18:10 Uhr TSV 1860 Die Hölle des Löwen

Es fehlt nicht an Hingabe, wenn sich die Löwen-Fans in der Allianz Arena treffen. Doch im Verein wirken starke Kräfte, die den Klub nach unten ziehen.









Feedback

Anzeige

Der TSV 1860 steuert sich selbst Richtung Abgrund. Und trotzdem halten ihm die Fans noch die Treue. Womöglich ist es Liebe.

Von Wolfgang Görl

Endlich gab es wieder was zu feiern, und die meist nicht mehr ganz so jungen Herrschaften waren auch gut drauf - aber irgendetwas trübte die Stimmung dann doch. Eine nur notdürftig kaschierte Wehmütigkeit füllte den Saal des Giesinger Bräu, ein von Trübsinn begleitetes stillschweigendes Übereinkommen, dass man schon mal bessere Tage erlebt hat. Also Prost auf die alten Zeiten, denn um die ging es ja an diesem Abend im April vergangenen Jahres, an dem ein Autorenteam um den Tausendprozent-Löwen Roman Beer der weiß-blauen Fangemeinde ihr neues Buch präsentierte.

Nicht irgendein Buch, sondern die penibel erstellte Dokumentation, wie die Fußballer des TSV 1860 im Frühjahr 1966 deutscher Meister wurden. Ein paar Spieler von damals waren zugegen, Fredi Heiß beispielsweise, Hansi Rebele oder Bernd Patzke, und die wollten gar nicht mehr aufhören zu erzählen: Wie sie während der Saison gegen den ebenso raunzigen wie tyrannischen Trainer Max Merkel revoltiert und das Training vorübergehend selbst in die Hand genommen hatten, und was für ein toller Moment es war, als sie am 28. Mai nach einem mühsamen 1:1 gegen den Hamburger SV die Meisterschale in Händen hielten.

Das klang so fantastisch wie die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, ja vielleicht noch fantastischer. An eine Wunderlampe mag man noch glauben, aber wie glaubwürdig ist es eigentlich, dass bei den Löwen einmal etwas nicht schief gegangen ist? Jedenfalls hatten die alten Sechzgerfans Tränen in den Augen, weil sie damals dabei waren, und die jungen, weil sie nicht dabei waren. Und allen war zum Heulen, wenn ihnen die Gegenwart in den Sinn kam. Der sonderbare Investor, das Mietverhältnis mit dem FC Bayern, die ewigen Niederlagen - Löwenfans, die Heinrich Heine kennen, gehen mit den Versen zu Bett: "Denk ich an Sechzig in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht."

"Der Triumph der Löwen" heißt das Erinnerungsbuch an glorreiche Zeiten. Die Wortverbindung Triumph und Löwen ist heute, wie es auf Altbairisch heißt, eine contradictio in adiecto, ein Widerspruch in sich. Am Mittwoch hat der TSV 1860 gegen die Sportfreunde Lotte verloren, einen Klub, dessen Name so klingt, als handle es sich um eine Mädchen-Coverband der Sportfreunde Stiller.

Anzeige

Es versteht sich von selbst, dass danach FC-Bayern-Anbeter und andere, die ihre Nase stets im Wind haben, kübelweise Häme auf den TSV und seine Fans gossen. Häme ist gegenwärtig eine der beliebtesten Kulturtechniken, in der Regel ist sie Spott ohne Esprit, weshalb gerade diejenigen damit auftrumpfen, die am wenigstens angekränkelt sind von des Gedankens Blässe. Man muss das aushalten, jeder Anhänger eines Klubs, der mal gegen ein unterklassiges Team verliert, bekommt es damit zu tun. Sogar den Bayern ist das schon passiert, und wäre dies ein fieser Text, würden hier die Stichworte "Weinheim" und "Vestenbergsgreuth" fallen.

Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass es Tage gibt, an denen die Leitformel des Weltmeisters Andi Brehme unerbittlich in Kraft tritt: "Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß." Abgesehen davon, dass dies bei Sechzig unnatürlich häufig vorkommt, gehören Blamagen wie das Debakel von Lotte seit je zur Dramaturgie des Fußball. Was aber bei den Löwen abgeht, ist weitaus schlimmer als ein überraschendes Pokal-Aus.

Der TSV 1860, dem es gefällt, als "Münchens große Liebe" zu gelten, ist mit äußerster Hingabe dabei, diese Liebe zu verspielen. Schuld daran sind ausnahmsweise mal nicht die anderen, auch nicht die Unaussprechlichen von der Säbener Straße. Nein, das Unheil ist hausgemacht, zusammengebraut von den zahllosen Dilettanten, Größenwahnsinnigen, Wichtigtuern und Adabeis, die der Verein anzieht wie ein Magnet.