18. April 2018, 17:28 Uhr Hauptbahnhof München So haben Zaungäste die Anti-Terror-Übung erlebt

Abgeschirmt von den Blicken Neugieriger spielt die Polizei am Hauptbahnhof ihr Schreckensszenario durch. Beklemmend ist das für die Zaungäste dennoch.

Reportage von Martin Bernstein

Wegen eines Feuerwehreinsatzes müsse der S-Bahn-Halt unter dem Hauptbahnhof derzeit entfallen, meldet die Bahn um 0.20 Uhr. Es komme zu "Beeinträchtigungen". Dass allerdings das, was da einige Meter unter den Füßen der Passanten, Hotelgäste und Schaulustigen in der Arnulfstraße zur selben Zeit passiert, nichts mit einem gewöhnlichen Feuerwehreinsatz zu tun hat, ist nicht zu überhören.

Gellende Schreie tönen aus dem abgeriegelten Zwischengeschoss herauf auf die Straße, immer wieder knallen Schüsse. Die erschreckende Klangkulisse wird unterlegt von einem auf- und abschwellenden Heulton. Eine Stimme vom Band ruft zur Räumung des Bahnhofs auf: "It is necessary to evacuate the station." Und: "Bitte unterstützen Sie Hilfsbedürftige." Doch niemand kommt an die Oberfläche. Stattdessen: wieder Schüsse, Schreie, Sirenen.

Seit Monaten haben die Verantwortlichen an diesem Drehbuch gefeilt. So realitätsnah wie möglich sollte die Großübung "Lelex" ausfallen. Und das bedeutete: Keine geschlossenen Einheiten, die irgendwo in Bereitschaft auf ihren Einsatz warten - diejenigen Beamten, die in dieser Aprilnacht tatsächlich Dienst hatten, müssen die Herausforderung bewältigen. Freilich ohne die reale Sicherheit Münchens zu gefährden. Für jeden Polizisten, der wegen "Lelex" ausrücken musste, sollte sofort ein Kollege einspringen.

Auch das Landratsamt München, die Deutsche Bahn und die Münchner Verkehrsgesellschaft waren eingebunden. Es würde geschossen werden - mit Platzpatronen. Ihre scharfe Munition mussten die eingesetzten Beamten zum Beginn der Übung abgeben. Tote und Verletzte würden zu sehen sein, von 400 Polizeischülern gespielt, die mit Kunstblut geschminkt worden waren.

Schließlich sollte nicht nur die Bekämpfung der Attentäter simuliert werden, sondern auch die Versorgung der Verletzten, von der "taktischen Medizin" durch die Polizei noch am Anschlagsort über die Versorgung durch Feuerwehr und Rettungsdienste an einer Verwundeten-Sammelstelle an der Paul-Heyse-Unterführung bis zur Aufnahme in Krankenhäuser. Die Kliniken der Universität waren in die Übung eingebunden. Die Angreifer, die am Ende der Übung alle als "ausgeschaltet" - also kampfunfähig oder tot - galten, wurden von erfahrenen Einsatztrainern der Polizei gemimt.

Als in der Nacht auf Mittwoch die Schüsse im Hauptbahnhof fallen, eilt eine Frau mit Rollkoffer im Laufschritt durch die schmale Passage, die von den Absperrungen auf der Arnulfstraße freigehalten wird. Eine Passantin, keine Statistin. Denkt sie an einen Ernstfall? Welche Bilder wecken die Geräusche aus dem Untergrund in ihrem Kopf? Wieder eine Salve. "Großer Zirkus", sagt ungerührt ein Mann, der rauchend vor einem der Lokale an der Straße steht, die Hände in den Taschen vergraben.

Um einen Treppenabgang, der von Polizisten bewacht wird, haben sich Zaungäste versammelt, viele haben Mobiltelefone in den Händen. Er habe von der Übung gelesen, erzählt ein junger Mann, deshalb sei er eigens hergefahren. Andere, gerade auf dem Rückweg zu ihrem Hotel, schauen sorgenvoll - oder tun so, als würden sie den Lärm überhören. "It's a simulation", erklärt ein Mann einem anderen.

Eine Stunde vor den Schreien aus dem Bahnhofsgebäude hat dort noch nicht viel auf die Großübung hingedeutet. Die Absperrungen sind zwar schon seit dem frühen Abend aufgebaut. Und wer hinüberschaut über die noch teilweise offene Arnulfstraße, der kann größere Gruppen zumeist jüngerer Menschen - die Polizeischüler, die als Komparsen auftreten werden - im Inneren des Bahnhofs neben der Wache der Polizeiinspektion 16 verschwinden sehen. Die Menschen, die vor den beiden Polizisten an der Absperrung landen, haben dafür keinen Blick. Mit dem Radl will der eine durch. "Geht nicht mehr. Alles gesperrt." Der andere fragt nach seinem Auto, das stehe nämlich im Parkhaus. "Vielleicht versuchen Sie's anders herum?" Ein Dritter möchte zur Tram-Haltestelle. "Hier fährt jetzt länger keine Straßenbahn. Da müssen Sie dort hinter. Und irgendwo soll es auch einen Bus geben." Der Mann ist zufrieden. Und als er auch noch den Grund erfährt - "eine Übung" -, macht er sich gut gelaunt davon. "Merci! Und viel Spaß!", ruft er im Gehen den Polizisten noch zu.