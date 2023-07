"Was im Nordatlantik passiert, beunruhigt mich"

In San Antonio in Kalifornien breitete sich ein Feuer Ende Juni aus. Es waren die heißesten jemals gemessenen Tage.

Hitzewellen in Südeuropa und den USA, aufgeheizte Meere, wenig Eis in der Antarktis: Kippt da gerade etwas - oder ist die Eskalation nur das, womit man rechnen musste? Was Klimaforscher sagen.