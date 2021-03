Identitätspolitik:"Es geht immer mehr um die Sprache selbst"

"Black Lives Matter"-Proteste in New York.

Interview von Markus C. Schulte von Drach

Die universellen Menschenrechte sollten den Unterschieden zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Religionen oder Weltbilder die Bedeutung nehmen. Doch selbst im globalen Norden geht der Trend in die andere Richtung: Immer mehr Menschen betonen ihre Identität als Mitglied einer diskriminierten Gruppe, grenzen sich so von der Mehrheitsgesellschaft ab und reklamieren besondere Rechte für sich. Günther Schlee, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle, hat über Jahrzehnte die Dynamik und Motive erforscht, die hinter Gruppenkonflikten stecken.