Von Sebastian Herrmann

Morgen beginnt ein neues Leben. Es stehen an: im Beruf glänzen, aufmerksame Präsenz im Familienleben, die Straffung des erschlafften Bürostuhl-Körpers sowie ein Plan für all die Ideen, die abends beim Zähneputzen so strahlen und jeden Morgen vom Wecker zertrümmert werden. Diesmal also wird sich heftig am Riemen gerissen. Natürlich grätschen dann die Ablenkungen des Alltags dazwischen. Das Smartphone, Social Media, Youtube und was sonst alles nach Aufmerksamkeit schreit sowie schnelle Erheiterung verspricht. Das Arbeiten im Home-Office verlängert die Liste der Versuchungen um Verlockungen wie das Sofa oder den Drang, fix die Spülmaschine auszuräumen, statt diese faden Unterlagen durchzuarbeiten. Aber andere haben sich doch im Griff, wie machen diese Disziplin-Monster das nur?