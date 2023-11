Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Ohne die Spezialisten in Paris wäre das Leck im Golf von Mexiko vielleicht für immer ein Geheimnis geblieben. Vor der Küste von Campeche, von einer Plattform in einem der größten mexikanischen Ölfelder, strömte Ende 2021 mehr als zwei Wochen lang Methan in die Atmosphäre, 40 000 Tonnen. Man weiß davon nur, weil Wissenschaftler anhand von Satellitenaufnahmen genau ermitteln konnten, wie groß das Leck auf der Plattform war. Was sie in einer Studie im Juni vorigen Jahres noch als "Durchbruch" bezeichneten, wird gerade zum Standard: Mit einem hochauflösenden Blick aus dem Weltraum kommen Experten Methanlecks, dieser großen Unbekannten der Erderhitzung, immer besser auf die Spur.