Trotz aller Bemühungen um Klimaschutz sind die globalen Kohlendioxid-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe im Jahr 2023 weiter gestiegen. Der Gesamtausstoß dürfte am Ende bei 36,8 Milliarden Tonnen liegen und damit 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Zu diesem Ergebnis kommen die Wissenschaftler des "Global Carbon Project" in einem neuen Bericht. Zu den fossilen Quellen kommen noch Emissionen aus der Landnutzung in Höhe von 4,1 Milliarden Tonnen CO₂, etwa weil Wälder gerodet werden.

Dabei sinken die CO₂-Emissionen in manchen Regionen wie den USA oder der Europäischen Union seit einigen Jahren. 2023 ging der Ausstoß sogar besonders stark zurück: So sanken die Emissionen in der EU um 7,4 Prozent, in den USA um drei Prozent.

Dieser Rückgang wird andernorts jedoch mehr als wettgemacht. In China dürfte der Treibhausgas-Ausstoß in diesem Jahr um vier Prozent zunehmen, was die Forscher vorwiegend darauf zurückführen, dass die Wirtschaft nach den Covid-Lockdowns im vorangegangenen Jahr wieder anzog. In Indien klettern die Emissionen 2023 laut den Berechnungen um 8,2 Prozent, insbesondere weil das Land stark auf Kohlekraftwerke setzt, um seinen wachsenden Strombedarf zu decken. Der Ausbau der Erneuerbaren halte mit dem Bedarf nicht Schritt. Damit stößt Indien nun erstmals mehr CO₂ aus als die EU.

Trotzdem liegt der Pro-Kopf-Ausstoß in Indien mit zwei Tonnen pro Einwohner noch deutlich unter dem globalen Durchschnitt. In Deutschland verursacht jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Schnitt acht Tonnen CO₂ pro Jahr. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Ausrichter der derzeit stattfindenden Klimakonferenz COP28, sind es rund 26 Tonnen pro Kopf.

Die Emissionen nehmen zumindest langsamer zu als zuvor

"Alle Länder müssen ihre Wirtschaft schneller dekarbonisieren als derzeit", sagt Corinne Le Quéré, Klimaforscherin an der britischen University of East Anglia und Mitautorin des Berichts. Beim derzeitigen Ausstoß an Treibhausgasen werde das verbleibende CO₂-Budget, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, innerhalb von sieben Jahren aufgezehrt sein. "Die Zeit läuft sehr rasch ab", sagt Le Quéré. Ein Rückgang bei der Nutzung fossiler Brennstoffe, wie er zur Erreichung der Klimaziele nötig wäre, zeichnet sich derzeit aber nicht ab.

So stiegen die Emissionen aus Erdgas im Laufe des Jahres um 0,5 Prozent, die Verbrennung von Kohle legte um 1,1 Prozent zu, die von Erdöl um 1,5 Prozent. Die hohe Nachfrage nach Öl führen die Forscher neben der wirtschaftlichen Erholung Chinas auch auf den wachsenden internationalen Flugverkehr nach den Covid-Einschränkungen zurück.

Doch das Wachstum der Emissionen aus fossilen Brennstoffen habe sich zumindest deutlich verlangsamt, betonen die Klimaforscher. "Wir waren in einer viel schlimmeren Lage, als wir angefangen haben", sagt Le Quéré; sie bezieht sich auf den ersten "Global Carbon Budget"-Bericht vor fast 20 Jahren. Damals sei man noch von einer Erderwärmung um vier Grad Celsius bis 2100 ausgegangen. Mittlerweile rechnen die Forscher mit einem Plus von drei Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts, sofern die aktuelle Politik beibehalten wird. "Wir haben ein Grad gespart", schließt Le Quéré daraus. Trotzdem reichten die Bemühungen der Nationalstaaten nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen.

Dies liegt nach Ansicht von Glen Peters daran, dass sich die Welt "nur auf eine Hälfte des Problems" konzentriere. "Die Erneuerbaren legen rasant zu, das ist großartig", sagt der Forschungsleiter des Klimainstituts Cicero in Oslo. "Aber wir ergreifen keine Maßnahmen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen."

Helfen würde es außerdem, den Verlust an Wäldern zu stoppen. Die sogenannte Landnutzungsänderung verursacht derzeit Emissionen in Höhe von 4,1 Milliarden Tonnen pro Jahr, weil das in den Bäumen gespeicherte CO₂ in die Atmosphäre entweicht. Vermutlich ist die Entwaldung leicht rückläufig, die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass die Unsicherheiten hier groß sind. "Die Emissionen aus der Landnutzung sind viel höher, als wir sie im Lichte der Pariser Klimaziele gerne sehen würden", sagt Julia Pongratz, Professorin für Geografie an der Universität München.

Zugleich entfernen Bäume auch CO₂ aus der Luft. Dieser Beitrag zum Klimaschutz wird auf zwei Milliarden Tonnen pro Jahr geschätzt. Er könnte höher liegen, würden nicht so viele Bäume gefällt. Hinzu kommen andere Senken, etwa die Ozeane.

Trotzdem würden solche natürlichen Senken auf absehbare Zeit nicht ausreichen, um die Treibhausgase aus fossilen Quellen zu kompensieren, sagt Pongratz: "An der Reduktion von Emissionen führt kein Weg vorbei."