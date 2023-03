Am Dienstagmorgen wurden Ermittler unter Führung der Staatsanwaltschaft Bochum in der Konzernzentrale von Vonovia vorstellig.

Von Björn Finke, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Das Image des Immobilienkonzerns Vonovia ist nicht gerade das beste. Welcher andere der 40 Dax-Konzerne hat schon einen Volksentscheid gegen sich, der seine Enteignung fordert? Gleich reihenweise hat der Konzern aus Bochum in den vergangenen Jahren Konkurrenten aufgekauft - zuletzt gegen große Widerstände den Rivalen Deutsche Wohnen aus Berlin - und wurde so zu Europas größtem Vermieter. Allein in Deutschland besitzt Vonovia knapp 490 000 Wohnungen. Diese schiere Größe macht den Konzern mächtig, auf dem Wohnungsmarkt, aber auch in der Baubranche.