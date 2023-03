Kommentar von Nikolaus Piper

Natürlich darf die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufrufen. Natürlich darf sie versuchen, an diesem Donnerstag und Freitag in München und in vielen anderen Städten Deutschlands den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen. Und natürlich darf sie alle guten Argumente in den Wind schlagen, die gegen die Tarifforderung von 10,5 Prozent in einer Zeit sprechen, in der Arbeitskosten und Preise sich gegenseitig in einer "Lohn-Preis-Spirale" zu verstärken drohen. Über Streiks kann man immer streiten.