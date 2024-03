Blick in die Kabine von RB Leipzig: Der Bundesligaverein spielt noch in Trikots von Nike, im Sommer wechselt Leipzig dann zu Puma.

Von Uwe Ritzer

Wenige Stunden vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Frankreich postete Adidas-Chef Bjørn Gulden auf Instagram ein Foto. Es zeigte ihn in einer DFB-Retro-Jacke an seinem Schreibtisch. Darunter schrieb er: "Viel Glück Deutschland. Egal, was 2027 geschieht, wir stehen hundertprozentig hinter dem Team. Wir sind Fans und Ihr seid Familie." Deshalb werde Adidas auch "ein fantastischer Gastgeber" sein, wenn das DFB-Team während der anstehenden EM im "Homeground", dem Gäste-Campus auf dem weitläufigen Firmengelände in Herzogenaurach, Quartier beziehen wird.