Tesla-Chef Elon Musk verklagt das für künstliche Intelligenz bekannte Unternehmen Open AI sowie dessen Führungsfiguren Sam Altman und Greg Brockman. Open AI löste 2022 den weltweiten Hype um künstliche Intelligenz (KI) aus. Seine Programme Chat-GPT, Dall-E und Soma können auf menschliches Kommando beeindruckende Texte, Bilder und Videos erstellen. Die Klage lässt sich in Gerichtsdokumenten nachlesen, die am Donnerstag in San Francisco eingereicht wurden.