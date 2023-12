Viele Baustellen von Signa ruhen, wie die Alte Akademie in München.

Von Cathrin Kahlweit, Klaus Ott und Meike Schreiber

Im Immobilien-Imperium des österreichischen Kaufhaus-Königs René Benko muss es viele Tierliebhaber geben. Wie sonst sollte es zu erklären sein, dass auf einer vorläufigen Gläubigerliste von Benkos Signa Holding mit Sitz in Innsbruck neben etlichen Banken, einem Ex-Kanzler und vielen anderen Geschäftspartnern auch ein Hersteller und Lieferant von Tierfutter auftaucht. Nur das Beste in großen Mengen - so wirbt diese Firma für ihr hochwertiges Angebot; direkt erhältlich auch im Lagerhaus.