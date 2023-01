Kommentar von Björn Finke

Über diesen Vorschlag werden sich viele Bürgerinnen und Bürger ärgern. Zumindest all jene, bei denen die Post einen heiß ersehnten Brief erst nach ein paar Tagen zugestellt hat - und nicht schon direkt am nächsten Morgen. Das Bundeswirtschaftsministerium will das Postgesetz reformieren und könnte dabei die Vorgabe streichen, dass 80 Prozent der Briefe binnen eines Tages bei den Adressaten ankommen müssen. So steht es in einem Eckpunktepapier aus dem Hause Robert Habecks. Die Deutsche Post erhielte dann den Segen der Regierung, sich mehr Zeit zu lassen. Das klingt erst einmal so, als würde Habeck vor einem Missstand kapitulieren, anstatt ihn abzustellen. Offizielle Trödelerlaubnis, muss das sein?