Interview von Marc Beise

Der Sachverständigenrat hat an diesem Mittwoch der Bundesregierung eine neue Konjunkturprognose mit drastisch reduzierten Zahlen übergeben. Das Wachstum erwarten die vier Weisen in Höhe von nur noch 1,8 Prozent, noch im November rechneten sie mit 4,6 Prozent. Die Inflation veranschlagen sie mit 6,1 Prozent, im November gingen sie noch von 2,6 Prozent aus. Für 2023 liegt die neue Wachstumsprognose bei 3,6 Prozent. Aber Mitautorin Monika Schnitzer, Wirtschaftsprofessorin in München, sieht für Deutschland große ökonomische und gesellschaftliche Gefahren. Sie warnt vor einem sofortigen Energieembargo gegen Russland.