Von Saskia Aleythe und Stephan Radomsky

Die Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel zum Beispiel, die ist gerade ein Problem. Dabei ist der Stadtteil direkt nordwestlich des Zentrums doch "Premium-Lage", wie das im Jargon der Immobilienmakler so heißt. Und die Wohnung hat auch einiges zu bieten: Altbau, drei Zimmer, Balkon und Dielenboden, Badezimmer mit Wanne, Gäste-WC. Modernisiert werden müsste sie schon, aber wie gesagt: Premium-Lage, 500 Meter zur nächsten U-Bahn, Spielplatz vor der Tür, Cafés, Geschäfte, Supermärkte. Und Premium, so will es das Makler-Gesetz, verkauft sich immer. Und zwar sofort.