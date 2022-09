Die Energieminister billigen ein brisantes Gesetz. Das zwingt Mitgliedstaaten, Gewinne günstiger Kraftwerke an Verbraucher umzuleiten. Die Kommission arbeitet zudem bereits an einem Gaspreisdeckel.

Von Björn Finke, Brüssel

Es ist ein radikaler Eingriff auf dem Strommarkt, trotzdem gelang die Einigung darauf in gerade mal zweieinhalb Wochen: Am Freitag billigten die Energieminister bei einem Treffen in Brüssel das EU-Gesetz, das Mitgliedstaaten dazu zwingt, Gewinne billiger Kraftwerke abzuschöpfen. Die Einnahmen sollen in Hilfsprogramme für Bürger und Firmen fließen, denen die Energiepreise zu schaffen machen. Die Kommission hatte den Entwurf des Rechtsakts erst Mitte September präsentiert.

Die Einigung muss von den Hauptstädten noch bestätigt werden, aber das ist eine Formalie. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte nach dem Treffen, die Bundesregierung werde die Maßnahmen "schnell umsetzen". Berlin hatte so etwas ohnehin geplant; die EU-Verordnung liefert dafür jetzt den Rahmen. Die rasche Verabschiedung wurde auch dadurch ermöglicht, dass die 27 Regierungen das Gesetz in ihren Verhandlungen flexibler gestaltet hatten. Im Prinzip schreibt die Verordnung für Öko-, Braunkohle- und Atomstromanbieter eine Preisobergrenze von 180 Euro pro Megawattstunde fest. Der Börsenpreis für Elektrizität ist deutlich höher - die Differenz soll an die Staaten fließen. Grund für die hohen Notierungen sind die exorbitanten Kosten der Gaskraftwerke, die de facto den Börsenpreis für Strom bestimmen. Die Pflicht zum Abschöpfen soll zunächst bis Juni gelten.

Gerade die Bundesregierung drängte aber in den Verhandlungen darauf, auch andere Obergrenzen festlegen zu dürfen. Der Wunsch wurde erfüllt: Der finale Gesetzestext erlaubt es, niedrigere Limits einzuführen; diese können sich je nach Energiequelle unterscheiden. Habeck sagte, für sehr günstige Ökostrom-Kraftwerke seien "180 Euro ein bisschen zu hoch". Umgekehrt dürfen die Mitgliedstaaten Anlagen, die mit 180 Euro nicht auskommen, großzügigere Preisdeckel zubilligen. Eine weitere Anpassung des ursprünglichen Vorschlags ist, dass Regierungen entscheiden können, lediglich 90 Prozent des Übergewinns abzuschöpfen.

Daneben verlangt die Verordnung, dass Regierungen die zehn Prozent der Stunden mit dem höchsten Stromverbrauch zwischen Dezember und März identifizieren und den Verbrauch zu diesen Spitzenzeiten um mindestens fünf Prozent senken. Der endgültige Text gibt den Mitgliedstaaten nun jedoch die Möglichkeit, die Spitzenzeit flexibler zu definieren. Statt zehn Prozent können die Regierungen nur drei Prozent der Stunden auswählen.

Der Rechtsakt etabliert außerdem eine einmalige Sondersteuer für Öl-, Gas- und Kohleunternehmen. Die Regierungen sollen deren Jahresgewinn mit dem Durchschnitt der vier Vorjahre vergleichen. Profit-Steigerungen über 20 Prozent sollen einer Sondersteuer von mindestens 33 Prozent unterliegen. Die Kommission verspricht, all diese Maßnahmen könnten auf ein Jahr hochgerechnet bis zu 140 Milliarden Euro erlösen.

Habeck ist gegen einen Gaspreisdeckel

Die Minister diskutierten auch darüber, wie die Gaspreise gesenkt werden könnten. 15 Mitgliedstaaten hatten in einem Brief an Energiekommissarin Kadri Simson gefordert, einen Preisdeckel einzuführen - mindestens auf Importe, vielleicht sogar auf alle Gasgeschäfte in der EU. Die Bundesregierung gehört zu den Gegnern und verweist darauf, dass Lieferanten von Flüssigerdgas wie die USA ihre Tankschiffe dann einfach woanders hinschicken könnten. Habeck erklärte, ein fixer Deckel könne nur verantwortet werden, "wenn man sagt, was passiert, wenn dann nicht mehr genug Gas nach Europa kommt". Er höre immer bloß als Antwort, dass solch ein Mangel eben auf die Mitgliedstaaten verteilt werden müsse, aber "das halte ich für politisch nicht durchstehbar". Er sei jedoch "ganz zuversichtlich, dass wir eine bessere Lösung finden", sagte der Minister.

Kommissarin Simson schlug Alternativen vor, darunter "eine befristete EU-weite Maßnahme, um den Gaspreis" zu deckeln, den Kraftwerke zahlen, wie die Estin erläuterte. Dies würde den Strompreis senken, doch Regierungen müssten dafür den Gaseinkauf der Kraftwerke subventionieren. Das Preislimit müsse hoch genug sein, dass der Gasverbrauch der Kraftwerke nicht steige, warnte die Kommissarin. Diese Ansage kommt nicht ohne Grund: Spanien und Portugal haben so ein Modell umgesetzt - und der Verbrauch des knappen Rohstoffs ist gewachsen.

Simson sagte, sie werde die Konzepte noch vor dem EU-Gipfel Ende kommender Woche in Prag ausarbeiten. Konkrete Gesetzentwürfe könnten "rasch" danach folgen. Die Debatte geht also weiter - zunächst unter den Staats- und Regierungschefs bei ihrem Spitzentreffen.