Umstrittene Projekte, bei denen es teilweise nur sehr langsam vorangeht: Hauptbahnhof in Stuttgart, Windräder und Stromtrassen in Brandenburg, Tesla-Chef Elon Musk im Werk in Grünheide und der Berliner Flughafen BER.

Tesla hat in Brandenburg in Rekordzeit ein riesiges Autowerk gebaut. Andere Großprojekte in Deutschland ziehen sich ewig hin und die Kosten steigen oft dramatisch. Warum ist das so?

Von Markus Balser, Caspar Busse, Max Hägler, Helmut Martin-Jung und Uwe Ritzer

Tesla-Gründer Elon Musk war am vergangenen Wochenende extra aus den USA nach Brandenburg geeilt. Dort fand am neuen Standort des E-Auto-Herstellers ein Tag der offenen Tür statt, ganz amerikanisch "County Fair" genannt. Spätestens im Dezember sollen in Grünheide bei Berlin die ersten Elektrofahrzeuge für Europa produziert werden, kündigte Musk an. Danach werde es noch bis Ende nächsten Jahres dauern, bis die Produktion ganz hochgefahren und auch eine Batteriefabrik in Betrieb sei, sagte Musk. Dabei hatte Musk erst im November 2019 die Pläne für die Megafabrik in Brandenburg verkündet. Gut zwei Jahre später soll es also schon losgehen? Das dürfte ein Rekord sein für eine solche Milliardeninvestition. Denn in Deutschland ist man anderes gewohnt.