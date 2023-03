Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Gestörte Lieferketten, geplatzte Übernahmen, gesperrte Gasleitungen: Nach drei Jahren der Krisen, Kriege und wachsenden internationalen Spannungen scheint der Siegeszug der Globalisierung endgültig gestoppt zu sein. So jedenfalls lautet seit einiger Zeit die politische Erzählung, die mit der Corona-Pandemie, dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der zunehmenden Furcht des Westens vor einer zu großen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Ländern wie China einhergeht. Das Problem ist nur: Die Deutung ist offensichtlich falsch - oder gelinde gesagt, sie wird in dieser Allgemeinheit von den Zahlen nicht gedeckt. Das geht aus dem jährlichen Globalisierungsbericht der New Yorker Universität NYU und der Deutsche-Post-Tochter DHL hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde.