Von Caspar Busse

Lange wurde über das genaue Ausmaß spekuliert, jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch: Pro Sieben Sat 1 will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding in Unterföhring bei München, teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns mit. Der Stellenabbau soll durch ein Freiwilligen-Programm sozialverträglich erfolgen, wurde mitgeteilt. Betriebsbedingte Kündigungen wolle man "weitestgehend" vermeiden. Stellen, die frei werden, sollen nicht nachbesetzt werden.

Pro Sieben Sat 1 ist neben der RTL-Gruppe der größte Privatsender in Deutschland. Schon länger leiden die frei empfangbaren werbefinanzierten Sender unter der Werbeflaute und der Konkurrenz der großen Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney oder Amazon Prime. Der neue Unternehmenschef Bert Habets hatte deshalb schon vor mehreren Woche eine Neuausrichtung und einen Abbau von Jobs angekündigt, das genaue Ausmaß aber offen gelassen. Erst im Herbst 2022 wurde die Streaming-Plattform Joyn vollständig übernommen. Diese ist ebenfalls vor allem werbefinanziert. Pro Sieben Sat 1 rückte sie in den Mittelpunkt seines Unterhaltungsgeschäfts.

Nun folgt eine Neuaufstellung der Organisation, insbesondere im Segment Unterhaltung. Ziel sei "eine effizientere Struktur, eine wettbewerbsfähige Kostenbasis sowie klar auf die digitale Transformation ausgerichtete Prozesse", teilte das Unternehmen mit. Dies habe Priorität, um weiterhin konsequent in die Zukunft der Gruppe investieren zu können, insbesondere in Inhalte und digitale Angebote. Zuletzt hatte es auch Spekulationen gegeben, Pro Sieben Sat 1 sei an einer Übernahme des deutschen Bezahlsenders Sky interessiert, auch der ist derzeit in der Krise. Offenbar ziehen sich die Gespräche aber dahin.

"Der Stellenabbau ist eine schwierige, jedoch unternehmerisch notwendige Entscheidung, damit ProSiebenSat.1 seine Ertragskraft steigert und wieder nachhaltig und gesund wachsen kann", erklärte Vorstandschef Habets. Der ehemalige RTL-Manager war erst im vergangenen November an die Spitze gerückt und hatte seitdem auch den Vorstand umgebildet. Auch Konkurrent RTL ist in Problemen.