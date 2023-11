Konjunktur:Europas Wirtschaft lahmt noch lange

Für Deutschland zeigen fast alle wichtigen Indikatoren nach unten. Die Industrieproduktion sank bis Ende September weiter. Wegen der hohen Inflation haben die privaten Haushalte weniger Geld zur Verfügung. Wirtschaftliche Probleme der wichtigsten Handelspartner - vor allem in China - führten zu sinkenden Exporten, was die deutsche Wirtschaft sofort empfindlich trifft. Bis Ende des laufenden Jahres werden die Exporte um 0,3 Prozent zurückgehen, erwartet die Kommission. Die Geldpolitik tut ihr Übriges. "Der starke Preisdruck und die zu seiner Eindämmung erforderliche Straffung der Geldpolitik sowie die schwache weltweite Nachfrage haben ihren Tribut bei Haushalten und Unternehmen gefordert", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch zur Vorstellung der Herbstprognose. "Das Umfeld bleibt weiterhin herausfordernd."

Kaum gute Nachrichten für die gesamte EU

Die Prognose enthält auch mit Blick auf die gesamte EU kaum gute Nachrichten. Schon zuvor war die Kommission wenig optimistisch, wie sich Wachstum und Inflation entwickeln würden. Jetzt sind die Aussichten noch trüber. Sowohl in der Euro-Zone als auch im Schnitt aller 27 EU-Staaten werde die Wirtschaft im laufenden Jahr nur um 0,6 Prozent wachsen. Die Belastungen sind bekannt: Inflation, hohe Energiepreise und die schwach konsumierenden privaten Haushalte. Für das kommende Jahr rechnen die Volkswirte der Kommission mit 1,3 Prozent Wachstum in der EU und 1,2 Prozent in der Euro-Zone.

Zu den wenigen Lichtblicken gehört nach langer Zeit die Inflationsentwicklung. Der Preisdruck hat nachgelassen; im Oktober stiegen die Preise in der Euro-Zone im Jahresvergleich nur noch um 2,9 Prozent. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr, als die Inflationsrate während der Gaskrise die Zehn-Prozent-Marke überschritten hatte. EU-weit werde die Inflation weiterhin langsam sinken, von 6,5 auf 3,5 Prozent im kommenden Jahr, schreibt die Kommission. Weil nicht nur die tatsächlichen Teuerungsraten, sondern auch die erwartete Inflation entscheidend die wirtschaftliche Aktivität beeinflussen, dürfte das Erholung bringen.

Anlass zur Freude und Sorge zugleich bietet der Arbeitsmarkt. Die offizielle EU-Arbeitslosenquote lag am Ende des ersten Halbjahrs bei durchschnittlich sechs Prozent und damit so niedrig wie noch nie. Trotz der lahmenden Wirtschaft ist der Fachkräftemangel aber vielerorts in Europa zu spüren. "Die Zahl der offenen Stellen und der gemeldete Arbeitskräftemangel sind nach wie vor historisch hoch", schreibt die Kommission in ihrem Prognosebericht. Vor allem der Bausektor und der IT-Bereich stellten viele neue Kräfte ein. Die Kommission erklärt den auf den ersten Blick widersprüchlichen Effekt damit, dass nach der Pandemie der Bedarf an Arbeitskräften stark gestiegen sei. Gesunkene Reallöhne - weil die Inflationsrate höher lag als die Lohnsteigerungen - hätten dazu entscheidend beigetragen.

Braucht Deutschland langfristig ein anderes Wirtschaftsmodell?

Die EU-Kommission legt viermal im Jahr Prognosen für Europas Wirtschaft vor, im Frühjahr und Herbst jeweils umfangreichere. Auch wenn es viele schlechte Nachrichten gibt, schwingt in den Formulierungen immer ein gewisser Optimismus mit. So heißt es in der Länderanalyse zu Deutschland: Da die Inflation weiter sinke und die Haushalte immer größere Einkommen hätten, "dürften die Investitionen und der private Verbrauch im Prognosezeitraum wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen". Der aktuelle Vorhersagezeitraum reicht bis 2025.

Aber: Die Energiekosten bleiben hoch in Deutschland, was eine "dynamischere Erholung" verhindere - vor allem in energieintensiven Industrien. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, das wird immer deutlicher, muss das industrielastige und exportorientierte Deutschland sein Wirtschaftsmodell zumindest teilweise überdenken.