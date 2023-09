EU-Kommission rechnet mit Rezession in Deutschland

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Die Europäische Kommission hat ihre Konjunkturprognose für die EU deutlich nach unten korrigiert und rechnet mit einem Abschwung in Deutschland. Im laufenden Jahr werde die Wirtschaft der Bundesrepublik um 0,4 Prozent schrumpfen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Sommer-Prognose der Brüsseler Behörde. Erst im kommenden Jahr werde Deutschlands Wirtschaft wieder um 1,1 Prozent wachsen. Noch im Mai hatten die Konjunkturexperten der Kommission für das Gesamtjahr 2023 eine stagnierende deutsche Wirtschaft vorhergesagt.

Doch im ersten Halbjahr sei das Wachstum deutlich schwächer ausgefallen aus ursprünglich erwartet, heißt es in der neuen Prognose. Das habe zunächst an Lohneinbußen gelegen: Infolge der Inflation haben Arbeitnehmerinnen weniger Geld zum Ausgeben zur Verfügung, die Nachfrage sinkt. Zusätzlich sei die Exportnachfrage eingebrochen. Die direkten Folgen des Energiepreisschocks nach Russlands Invasion in der Ukraine hat die deutsche Wirtschaft zwar vergleichsweise gut weggesteckt, die anhaltend hohen Energiepreise aber belasten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Im kommenden Jahr werde der private Konsum die Konjunktur wieder stützen, schreiben die Kommissions-Experten, während der Bausektor schwächeln werde und das Exportwachstum gebremst bleibe.

EU-weit werde das Wirtschaftswachstum ebenfalls verhalten ausfallen, erwartet die Kommission. Unter dem Strich rechnet die Behörde jetzt mit einem Plus von nur 0,8 Prozent. Die Inflation werde im Jahresmittel bei 6,5 Prozent liegen und erst im kommenden Jahr wieder zurückgehen. Für die Eurozone fallen die Inflationsprognosen etwas geringer aus.

Spaniens Wirtschaft wächst solide, für die EU sieht es mau aus

"Jüngste Daten bestätigen, dass die Konjunktur in der EU in der ersten Hälfte des Jahres 2023 aufgrund der gewaltigen Schocks gedämpft war", teilte die Kommission mit. Die schwache Nachfrage, insbesondere im privaten Konsum, zeige, "dass die hohen und weiter steigenden Verbraucherpreise für die meisten Waren und Dienstleistungen einen höheren Schaden anrichten als in der Frühjahrsprognose erwartet".

Die Kommission hat ihre Zwischenprognose in diesem Jahr absichtlich später als üblich veröffentlicht, um bis nach der Sommerpause jüngste Daten berücksichtigen zu können. Einzeln betrachtet hat sie - wegen geringerer Kapazitäten während der Sommerpause - nur die sechs größten EU-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederland und Polen. Nur in der Bundesrepublik erwarten die Volkswirte der Kommission eine Rezession. Mit einem prognostizierten Plus von 2,2 Prozent dürfte Spaniens Wirtschaft im Kreise der großen sechs am stärksten wachsen.

Die kriegsbedingt gefährliche geopolitische Lage, zunehmende Klimarisiken durch Wetterextreme und die Unklarheit in den Inflationsprognosen machten die Vorhersagen aber unsicher, betont die Kommission - was bereits der Kontrast zur optimistischeren Frühjahrsprognose verdeutlicht.