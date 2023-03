Von Markus Balser, Berlin

Wie sehr die Berliner Verkehrsbetriebe die Vielfalt schätzen? Ein Gewimmel bunter menschlicher Körper soll die Antwort geben. "Ein Muster eurer Vielfalt", verspricht die BVG ihren Passagieren. Ihr Slogan: "Weil wir dich lieben". Sie will in diesem Jahr in allen Bussen und U-Bahnen neue Sitzpolster mit Diversity-Motto einführen - eben als "ein Zeichen unserer Liebe". Die großherzige Werbebotschaft der größten deutschen Verkehrsbetriebe lautet: "Wir bewegen ganz Berlin". Ganz unabhängig von "Alter, Geschlecht, Herkunft, Körperform, physischer Mobilität, Religion" oder natürlich "sexueller Ausrichtung". Das Problem ist nur: Im Unternehmen selbst spüren die Betroffenen davon herzlich wenig.

Ines Nehren (Name auf Bitten und zum Schutz der Betroffenen geändert) war über mehrere Jahre Mitarbeiterin des Konzerns mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz und 16 000 Beschäftigten - auch in führender Position. Sie hatte einiges erwartet von dem Versprechen. Nehren ist homosexuell und war froh, einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der damit offenbar kein Problem hat. Sie engagierte sich im Regenbogennetzwerk, der Interessenvertretung für Lesben und Schwule. Doch schnell bekam sie eine Gangart zu spüren, die ganz anders war als das sorgsam aufgebaute Image. Akribisch hat Nehren jene Vorfälle bei der BVG dokumentiert, die sie über viele Monate mürbe machten.

Da waren etwa die verbalen Attacken in Unternehmenschats. "Homosexuelle, Lesben, Diverse und das fast jeden Tag. Könnt ihr mit diesem Mist jetzt endlich mal aufhören??", schreibt ein erzürnter Mitarbeiter mit vollem Namen und via Mitarbeiter-Plattform. "Ihr nervt!!! Macht privat, was ihr wollt, aber hört auf, andere damit zu belästigen." An weiterer Stelle heißt es: "Sexualität gehört ins Privatleben und nicht ins öffentliche Leben." Wie ein "Tsunami" rolle "die Regenbogenwelle durch die BVG und suggeriere damit, dass alle BVGler auch dahinterstehen", schreibt ein Mitarbeiter in den Einträgen, die der SZ vorliegen. Die Botschaft: Das ist nicht der Fall.

Detailansicht öffnen Ein Regenbogenbutton der BVG: Solche Aktionen stoßen nicht bei allen Mitarbeitenden auf Begeisterung. (Foto: IMAGO/IMAGO/Political-Moments)

Intern kommt es zu offenem Streit in den Unternehmensforen. Andere Mitarbeiter nehmen die Betroffenen gegen die Angriffe in Schutz. Über "locker 50 Prozent komplett intolerante, homophobe und herabwürdigende Kommentare", beschwert sich etwa ein empörter BVGler. "Mir fehlen die Worte bei so viel Hass und Missgunst gegen die LGBTQ+-Community", schreibt eine andere Kollegin.

Den Betroffenen zufolge geht es nicht um einzelne Ausfälle. Nach SZ-Informationen ist im Konzern längst die Rede von einer "in Teilen homophoben Unternehmenskultur", die viele in den vergangenen Monaten bereits aus dem Unternehmen getrieben habe und viele weitere schwer belaste. Im Raum steht der Vorwurf des Mobbings und der beruflichen Benachteiligung.

Da sind etwa die Tage im Juli 2022. Eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben will, erinnert sich noch gut an die Aktion "gegen Queerfeindlichkeit und für Toleranz". Zwölf Busse und drei Bahnen rollten im Regenbogendesign von den Betriebshöfen und durch die Stadt. Die interne Reaktion aber sei "absolut schockierend" gewesen, erinnert sich die Mitarbeiterin. Es habe in der Folge viele persönliche "Anfeindungen" wegen ihrer Homosexualität gegeben, sagt sie. Ein Vorstand habe versucht, die Stimmung wieder in die richtige Richtung zu lenken und sich persönlich ans Steuer eines solchen Busses gesetzt, um seine Solidarität zu zeigen. Eine andere Führungskraft habe Mitarbeitern für das "Aushalten der negativen Reaktionen" gedankt.

Doch wirklich auszuhalten ist die Lage für einige Beschäftigte kaum noch. Anfangs habe sie die Anfeindungen noch mit Humor nehmen können, sagt eine Betroffene. Als sie sich auch noch bei beruflichen Entscheidungen benachteiligt fühlte, habe sie das Unternehmen verlassen, sagt eine andere. Der SZ werden Benachteiligung im Detail geschildert. Die Betroffenen bitten jedoch auf eine Schilderung zu verzichten - zum Selbstschutz. Inzwischen sind in einem Diskriminierungsvorwurf gar die Behörden eingeschaltet. Die Berliner Polizei bestätigt, dass in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige wegen "Beleidigung" bei der BVG gestellt worden sei. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

"Antidiskriminierung muss auch gelebt werden"

Forscher gehen davon aus, dass solche Diskriminierungsfälle in Deutschland in der Arbeitswelt noch immer erschreckend weit verbreitet, sind - auch wenn sich manches gebessert habe. "30 Prozent der befragten LGBTQI*-Menschen" erfahren Diskriminierung im Arbeitsleben, heißt es in einem Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Für die Betroffenen hat das laut Forschern oft schwere Folgen. "Die Mitglieder dieser Community leiden dreimal so oft unter Depressionen und Burnout wie die restliche Bevölkerung", sagt Lisa de Vries, die Studien-Co-Autorin und Soziologin von der Uni Bielefeld. "Sie fühlen sich auch doppelt so oft einsam."

Wichtig sei, dass Unternehmen der Diskriminierung aktiv begegnen, fordert Ferda Ataman, die die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung. Es reiche sicher nicht, sich eine Regenbogenflagge vor den Eingang zu hängen. "Antidiskriminierung muss auch gelebt werden". Zudem müsse es in einem Betrieb oder einer Institution ein klares Beschwerdeverfahren geben. Das ist leider oft nicht der Fall.

Auch bei der BVG ist es offenbar schwer, an Hilfe zu kommen. Der Ombudsmann der BVG rät einer Mitarbeiterin, die sich vertraulich an ihn wendet, dazu, nicht mehr sichtbar zu sein als Homosexuelle. Dann würden die Probleme ja enden. Die wendet sich daraufhin entsetzt an die Antidiskriminierungsstelle des Berliner Senats. Hilfe dort? Fehlanzeige. "Vielen Dank für Ihre Nachricht und entschuldigen Sie bitte die verspätete Rückmeldung", schreibt eine Mitarbeiterin einige Tage später zurück. Aber man sei eben ein "kleines Team und uns erreichen täglich sehr viele Beschwerden." Aber man sei ohnehin nicht zuständig. Die Hilfsstelle verweist zurück an den Ombudsmann der BVG.

Die seit Oktober 2020 amtierende BVG-Chefin Eva Kreienkamp sieht ernste Probleme. "Auch ich war bei meinem Start überrascht, dass ein Unternehmen im vielfältigen Berlin beim Thema Diversity noch einen langen Weg vor sich hat." Der Vorwurf der Diskriminierung wiege schwer. "Wir nehmen das sehr ernst", sagt Kreienkamp. Die BVG sei ein Abbild der Gesellschaft. "Wir haben hier Menschen, die für das bunte Leben stehen, aber auch solche, die das nicht in sich tragen." Die BVG sei mitten in der Transformation. "Aber das dauert länger als gedacht", sagt Kreienkamp. Im Unternehmen seien auch politische und kulturelle Einstellungen verbreitet, die nicht den Kampf gegen Diskriminierung, sondern Vielfalt als Problem sehen, heißt es intern.

Die Folgen solcher Angriffe treffen das Unternehmen hart. Der personelle Aderlass sei deshalb groß, heißt es intern. "Das ist bitter. Es erschüttert mich", sagt Kreienkamp zum Ausscheiden von Betroffenen. "Wir verlieren junge, engagierte, kreative Kräfte. Und das müssen wir stoppen. Es darf nicht passieren, dass Betroffene aufgeben und sagen: Meine Energie ist weg, ich habe keine Lust mehr."

Kreienkamp, die selbst offen homosexuell lebt, deutet an, dass der Kampf um einen Kulturwandel auch für sie schwer war. "Ich frage mich, wie stark in der Bewertung meiner Arbeit steckt, dass ich selbst eine homosexuelle Person an der Spitze des Unternehmens bin. Wenn ich Zeitungsartikel und Meinungen über mich lese und höre, bekomme ich ein gutes Gefühl dafür, wie sich betroffene Mitarbeitende gefühlt haben müssen. Es wurde darin aus Aufsichtsratskreisen immer wieder der falsche Vorwurf kolportiert, dass ich mich zu sehr um die Queer-Community gekümmert habe, und zu wenig um das Unternehmen", sagt Kreienkamp. "Man könnte daraus schließen, dass Queerfeindlichkeit bis in die höchsten Unternehmensgremien zumindest billigend in Kauf genommen wird." Der Vertrag mit Kreienkamp läuft im Oktober aus und wurde nicht verlängert.

Fragen zur Arbeit einzelner Aufsichtsräte wirft ein Arbeitsrechtsfall im Unternehmen auf. Nach einer Feier auf einem Mitarbeiterfest im September warf ein führender Aufsichtsrat internen Dokumenten zufolge einer schwulen Führungskraft sexuelle Belästigung vor. Die räumt zwar den Papieren zufolge ein, sich unter Alkoholeinfluss nicht sonderlich gut benommen zu haben, bestreitet aber sexuelle Absichten. Eine externe Kanzlei arbeitete den Fall auf, empfahl eine Abmahnung, um eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Das Gremium verurteile "jegliche Form von Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie"

Doch von dem Aufsichtsrat sei hinterfragt worden, ob das wirklich reiche. Sollte Druck auf die Entlassung eines schwulen Mitarbeiters ausgeübt werden? BVG-Chefin Kreienkamp will sich zu den Details nicht äußern. Der Fall sei "komplex". Allerdings macht auch die Vorstandschefin deutlich, dass sie den Vorstoß aus dem Aufsichtsrat kritisch sieht. "Die weitere Einmischung einzelner Aufsichtsratsmitglieder in eine abgeschlossene Personalangelegenheit" halte sie "für äußerst problematisch."

Aufsichtsratschef Stephan Schwarz weist Kritik an Kollegen aus dem Gremium zurück. Das Gremium verurteile "jegliche Form von Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie", heißt es in einer Erklärung. "Berlin ist eine diverse, offene und inklusive Stadt und gerade die Landesbetriebe haben eine besondere Vorbildfunktion, entschlossen gegen Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Identität vorzugehen."

Zu möglichen Diskriminierungsfällen lägen dem Aufsichtsrat bislang keine Erkenntnisse vor, sagt Schwarz. "Gleichwohl" habe er aufgrund der nun von der SZ "an ihn herangetragenen Berichte über etwaige Missstände den Vorstand beauftragt, zu den vorgebrachten Vorwürfen Stellung zu nehmen und beabsichtigt, dieses Thema in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates zu erörtern".

Der Aufsichtsratschef bestätigt zudem, dass das Kontrollgremium im Fall "einer im Unternehmen festgestellten sexuellen Belästigung den Vorstand um Erläuterung des Sachverhaltes und der erfolgten Ahndung gebeten hat". Den Vorwurf der Einmischung weist er zurück. Und dass der in einigen Monaten auslaufende Vertrag mit BVG-Chefin Kreienkamp nicht verlängert wurde, habe nichts mit deren Lebensform zu tun. "Den ... erstmals vorgebrachten Vorwurf, dies hätte mit der sexuellen Orientierung der Vorstandsvorsitzenden zu tun, weist der Aufsichtsrat mit aller Entschiedenheit zurück", erklärt Schwarz.

"Wir gehen einen neuen Weg", sagt Kreienkamp noch. "Aber noch nicht alle im Unternehmen sind mit uns in die gleiche Richtung unterwegs. Das zieht sich durch alle Hierarchien und Gremien." Für Kreienkamp selbst könnte er bald zu Ende sein. Bereits in den nächsten Tagen könnte ein Nachfolger für die Noch-Chefin präsentiert werden. .