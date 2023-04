Unionsfraktion will U-Ausschuss zur Warburg-Bank einberufen

Die in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Privatbank Warburg in der Hamburger Innenstadt.

Die Bundestagsfraktion von CDU/CSU will einen Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Warburg-Bank einberufen. Das kündigte Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) in Berlin an.

Die Warburg-Bank war in den Cum-Ex-Skandal verwickelt, einen der größten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei hatten sich Banken und Investoren über Jahre hinweg mit einem ausgeklügelten Verwirrspiel von Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die nie gezahlt wurde. Durch Cum-Ex und verwandte Geschäfte sollen dem deutschen Fiskus zwischen 2000 und 2020 fast 36 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren gegangen sein. Die Affäre wird auch juristisch aufgearbeitet.

Für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag müssen 25 Prozent des Parlaments zustimmen. Die 197 Sitze der Unionsfraktion reichen dafür aus. Der Ausschuss dürfte sich auch mit der Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz befassen. In seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister hatte sich dieser 2016 und 2017 mit den Gesellschaftern der Warburg-Bank, Christian Olearius und Max Warburg, getroffen.

Das Hamburger Finanzamt hatte 2016 vorübergehend darauf verzichtet, eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro durchzusetzen. Erst auf Druck des Bundesfinanzministeriums und aufgrund eines Gerichtsbeschlusses kümmerte es sich um die Eintreibung.

Scholz geriet später unter Druck, weil er im Verdacht stand, die Steuerhinterziehungen unterstützt zu haben. In einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wurde der Kanzler zuletzt mehrmals zu seiner Rolle befragt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erklärte Anfang März, im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften der Bank sehe sie keinen Anfangsverdacht gegen den Kanzler wegen uneidlicher Falschaussage. Der Strafrechtler Gerhard Strate hatte Scholz vorgeworfen, im Finanzausschuss des Bundestages und im Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft unterschiedliche Angaben hinsichtlich seines Erinnerungsvermögens gemacht zu haben.